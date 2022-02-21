“İzmit dürümcü kenti oldu“

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Esnafı” kategorisine Çınar Lokantası sahibi Mustafa Çınar seçildi. Mustafa Çınar 48 yıldır kentimizde lokantacılık yapıyor. Kentin en popüler esnaf lokantası olarak bilinen Çınar Lokantası, kendine has lezzetleri ile müşterilerine hizmet veriyor. Mustafa Çınar tarafından işletilen Çınar Lokantası ödüle layık görüldü. 12 yaşından beri Çınar Lokantası markası altında lokantacılık yapan Mustafa Çınar mesleğin inceliklerini anlattı.

“AİLEDEN DIŞARI ÇIKMAYAN ÇINAR LEZZETİ”

Çınar Lokantası kurucusu İlyas Çınar’ın oğlu olan Mustafa Çınar 1974 yılında babasının dükkanında mesleğe başladı. 12 yaşından beri babasının yanında alaylı olarak yetişen Mustafa Çınar 48 yıllık tecrübesi ile İzmitlilerin Mustafa ustası oldu. İlk olarak İnönü Caddesi’ne hizmet veren Çınar Lokantası daha sonra Alemdar Caddesi’nde uzun süre işletilmeye devam etti. Son olarak tramvay yolu üzerinde Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde çalışmaya devam ediyor. Şimdiler iki şubesi bulunan Çınar Lokantası’nın çarşı yapıda bulunan diğer şubesini Mustafa Çınar’ın ağabeyi Hüseyin Çınar işletiyor. Dışarıya bayilik vermediklerini söyleyen Mustafa Çınar, “Çınar Lokantaları sadece biz kardeşlerin işlettiği yerler. Dışarıya şube vermiyoruz” dedi.

BABADAN OĞULA AŞÇILIK

Çınar lokantası için ailemizin lokantası diyen Mustafa Çınar’ın oğlu Arda Çınar ise aşçılık mesleğini Amerika’da yapıyor. Mustafa Çınar çocukları ile ilgili, “Arda Çınar oğlum da bu mesleği yapıyor. 3 ay önce Amerika’ya gitti. Orada The Ritz Carlton Otel’de aşçılık yapıyor. O da mesleği babadan öğrendi. Oğlum aynı mesleği Amerika’da yapıyor. Kızım Arzu da işyerinin işletmesi ile ilgileniyor. Bizim kasamız o, idari işlemler onda” ifadelerini kullandı.

“ADAY OLDUĞUMU MÜŞTERİLERİMDEN ÖĞRENDİM”

DORUKTAKİLER 2021’de yılın esnafı seçildiğini öğrendiğinde ne hissettiğini anlatan Çınar, “Yılın esnafı olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Aday olduğumdan haberim yoktu. Gelen müşteriler oy verdiklerini söyleyince ilk başlarda ne olduğunu anlamadım. DORUKTAKİLER’e aday olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Seçilince de mutluluğum katlandı. Yılın esnafı seçildim. Bunun bence sebebi ne ekersen onu biçersiniz. 48 Senelik ticaret hayatımızda kimse ile kötü olmadık. Müşterilerimize ile ilgilendik. Bu benim ikinci yılın esnafı ödülüm. İnsan ilişkilerimizin iyi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu ödüle layık gören bütün Kocaelililere ve her sene imtina etmeden DORUKTAKİLER etkinliğini düzenleyen Kocaeli Gazetesi’ne teşekkür ederim. Hijyen ve temizliğe zaten hep dikkat ediyorduk. Bize güvenen müşterilerimiz tereddüt etmeden gelmeye devam etti” şeklinde konuştuk.

“MÜŞTERİ ODAKLI YEMEK ÇIKARIYORUZ”

Çınar Lokantası’nın köklü lezzetlerinin sırrını anlatan Mustafa Çınar, “Kendimize özgü yemekler çıkarıyoruz. Müşterimin alıştığı damak tadını değiştirmiyoruz. Kimseyi kısıtlamıyoruz. İşimizin başında severek çalışıyoruz. Müşteri odaklı yemekler çıkarıyoruz. Müşteri gelip istediği yemeği söyleyince sonraki gün o yemeği çıkarıyoruz. Bütün hizmetlerimiz müşteri isteği doğrultusunda. Müşterilerimin yüzde 70’inin ne yediğini biliyorum. Müşterilerimizin abone kişiler zaten. Tiziz insanlar gönül rahatlığıyla geliyor. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Malzeme kalitesine dikkat ediyoruz. Yıllardır tedarikçi firmalarımızı değiştirmeyip kalite odaklı çalışıyoruz” diye belirtti.

“İZMİT’TE YEMEK KÜLTÜRÜ YOK”

İzmit’te her yerde dürümcü olmasını eleştiren Mustafa Çınar, “İzmit’te yemek kültürü yok. Bunun sebebi lokantacıların kalmaması. Yemek maliyetlerinin artması nedeni ile insanlar başka yere yöneliyor. Yetişen usta yok. 13 kişi çalışıyoruz. 5-6 ustam var. Kendim de bizzat yaptığım özel yemekler var. İzmit dürümcü kenti oldu. Tarifi gizli doğal bir içeceğimiz var. Kendi imalatımız olan katkı maddesiz bir komposto. Lokantacı sektöründe maliyetlerin artması bu işin çok olumsuzluk getirdi. Bu sektörün iyiye gideceğini düşünemiyorum” dedi.