Lojistik sektörünün geleceği  MÜSİAD'da masaya yatırıldı    

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen "Lojistik Sektörü İstişare Toplantısı", MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Lojistik sektörüne ilişkin gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda lojistik sektörünün bugüne ve geleceği değerlendirildi.
STRATEJİK KONUM
Görüşmede ayrıca, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu'nun bundan sonraki süreçte sektörün gelişimine yönelik oluşturulacak yeni yapıda koordinatörlük görevi üstlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine dikkat çekerken, "Türkiye'nin stratejik konumu uluslararası ticarette ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.