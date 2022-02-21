ForeksHaber ‘GSYH   Anketi’ni  açıkladı 

Foreks Digital bünyesinde 1996’dan bu yana ağırlıklı olarak ekonomi haberlerini tarafsız bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran ForeksHaber’in 15 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçları; ekonomistlerin 2021 yılının dördüncü çeyreği için GSYH medyan tahmininin yüzde 8,5 büyüme yönünde oluştuğunu ortaya koydu.