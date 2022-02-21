Foreks Digital bünyesinde 1996’dan bu yana ağırlıklı olarak ekonomi haberlerini tarafsız bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran ForeksHaber’in 15 ekonomistin katılımıyla düzenlediği anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçları; ekonomistlerin 2021 yılının dördüncü çeyreği için GSYH medyan tahmininin yüzde 8,5 büyüme yönünde oluştuğunu ortaya koydu.
21 Şub 2022 - 17:01- Ekonomi Güncelleme: 21 Şub 2022 - 17:02
ForeksHaber ‘GSYH Anketi’ni açıkladı
Foreks Digital bünyesinde 1996’dan bu yana ağırlıklı olarak ekonomi haberlerini tarafsız bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran ForeksHaber’in 15 ekono...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.