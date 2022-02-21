İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) mevcut yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak dört yıldır çalışmalarını yürüten ve aile şirketi Derby Konveyör Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme ve Teknolojik Gelişmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya, Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde İKMİB başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Kaya, sektörel ihracat stratejileri geliştireceklerini, bünyesinde akredite test merkezi ve AR-GE altyapılarını güçlendirecek bir platform bulunduracak Kimya Teknoloji Merkezi’ni zaman kaybetmeden hayata geçireceklerini vurguladı.
21 Şub 2022 - 17:02- Ekonomi Güncelleme: 21 Şub 2022 - 17:03
Kaya yeni dönemde İKMİB başkanlığına adaylığını açıkladı
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) mevcut yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak dört yıldır çalışmalarını yürüten...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.