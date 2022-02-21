21 Şub 2022 - 17:02- Ekonomi G: 21 Şub 2022 - 17:03

Kaya yeni dönemde İKMİB başkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) mevcut yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak dört yıldır çalışmalarını yürüten...
Kaya yeni dönemde İKMİB başkanlığına adaylığını açıkladı mask

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) mevcut yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak dört yıldır çalışmalarını yürüten ve aile şirketi Derby Konveyör Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme ve Teknolojik Gelişmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya, Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde İKMİB başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Kaya, sektörel ihracat stratejileri geliştireceklerini, bünyesinde akredite test merkezi ve AR-GE altyapılarını güçlendirecek bir platform bulunduracak Kimya Teknoloji Merkezi’ni zaman kaybetmeden hayata geçireceklerini vurguladı.

21 Şub 2022 - 17:02 - Ekonomi

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