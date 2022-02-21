Atasun Optik, sektörün ilk ISO   13485 Kalite Belgesini aldı    

ISO 13485 kalite belgesini sektöründe alan Türkiye’deki ilk ve tek kuruluş olan Atasun Optik,ilgili ürünlerin depolama, dağıtım süreçleri ve verdiğimiz hizmet süreçlerinin standartlara uygun ve güvenli bir biçimde gerçekleşmesini amaçlayan bu belgeyi, sıkı denetimlerden başarıyla geçerek uluslararası bir kuruluş olan TÜV İtalya, TÜV SÜD Grup’tan aldı. Öncü çalışmalarıyla sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, ““Sektörde bu belgeyi alan ilk ve tek kuruluşuz” dedi.