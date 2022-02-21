ISO 13485 kalite belgesini sektöründe alan Türkiye’deki ilk ve tek kuruluş olan Atasun Optik,ilgili ürünlerin depolama, dağıtım süreçleri ve verdiğimiz hizmet süreçlerinin standartlara uygun ve güvenli bir biçimde gerçekleşmesini amaçlayan bu belgeyi, sıkı denetimlerden başarıyla geçerek uluslararası bir kuruluş olan TÜV İtalya, TÜV SÜD Grup’tan aldı. Öncü çalışmalarıyla sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, ““Sektörde bu belgeyi alan ilk ve tek kuruluşuz” dedi.
21 Şub 2022 - 17:02- Ekonomi Güncelleme: 21 Şub 2022 - 17:04
Atasun Optik, sektörün ilk ISO 13485 Kalite Belgesini aldı
ISO 13485 kalite belgesini sektöründe alan Türkiye’deki ilk ve tek kuruluş olan Atasun Optik,ilgili ürünlerin depolama, dağıtım süreçleri ve verdiğimi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.