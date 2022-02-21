21 Şub 2022 - 17:03- Ekonomi G: 21 Şub 2022 - 17:04

Akbank Private Banking’e Euromoney’den 4 ödül

Euromoney Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Anketi’nin 2022 sonuçlarına göre Akbank Private Banking 4 farklı kategoride Türkiye’de birinci seçildi.

Akbank Private Banking’e Euromoney’den 4 ödül mask

Küresel ölçekteki anketin sonuçlarına göre Akbank Private Banking “Özel Bankacılıkta Yeni Nesil Hizmet”, “Özel Bankacılıkta İşletme Sahiplerine Hizmet”, “Özel Bankacılıkta Filantropik Danışmanlık” ve “Özel Bankacılıkta Güvenlik ve Veri Yönetimi” kategorilerinde Türkiye’de birinci seçildi.

BANKACILIK DENEYİMİ

2001 yılında Türkiye’nin ilk Özel Bankacılık Birimi olarak kurulan Akbank Private Banking’in müşterilerine üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştığını söyleyen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, bunun uluslararası ölçekte ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

21 Şub 2022 - 17:03 - Ekonomi

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