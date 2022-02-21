Akbank Private Banking’e Euromoney’den 4 ödül

Küresel ölçekteki anketin sonuçlarına göre Akbank Private Banking “Özel Bankacılıkta Yeni Nesil Hizmet”, “Özel Bankacılıkta İşletme Sahiplerine Hizmet”, “Özel Bankacılıkta Filantropik Danışmanlık” ve “Özel Bankacılıkta Güvenlik ve Veri Yönetimi” kategorilerinde Türkiye’de birinci seçildi.
BANKACILIK DENEYİMİ
2001 yılında Türkiye’nin ilk Özel Bankacılık Birimi olarak kurulan Akbank Private Banking’in müşterilerine üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştığını söyleyen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, bunun uluslararası ölçekte ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.