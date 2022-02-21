Saran Group bünyesinde yer alan 3 başarılı radyo; Radyospor, Radyo Trafik ve RadioSlow Time iki ayrı organizasyondan toplam 3 ödül aldı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve halk oylaması ile en iyilerin seçildiği Radyonun Yıldızları Ödülleri’nde; Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor “En İyi Spor Radyosu”, zamansız ve seçkin şarkıların romantik adresi RadioSlow Time “En İyi İnternet Radyosu” ödülünü aldı. Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik ise Demirkent Ödülleri’nde En İyi İşitsel Medya ödülünün sahibi oldu.
21 Şub 2022 - 17:04- Ekonomi Güncelleme: 21 Şub 2022 - 17:05
Saran Group’un 3 radyosuna 3 ödül!
Saran Group bünyesinde yer alan 3 başarılı radyo; Radyospor, Radyo Trafik ve RadioSlow Time iki ayrı organizasyondan toplam 3 ödül aldı. Bu yıl ikinci...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.