Saran Group’un 3 radyosuna 3 ödül!

Saran Group bünyesinde yer alan 3 başarılı radyo; Radyospor, Radyo Trafik ve RadioSlow Time iki ayrı organizasyondan toplam 3 ödül aldı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve halk oylaması ile en iyilerin seçildiği Radyonun Yıldızları Ödülleri’nde; Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor “En İyi Spor Radyosu”, zamansız ve seçkin şarkıların romantik adresi RadioSlow Time “En İyi İnternet Radyosu” ödülünü aldı. Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik ise Demirkent Ödülleri’nde En İyi İşitsel Medya ödülünün sahibi oldu.