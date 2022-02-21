Şampiyonluk son haftaya kaldı!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk iki sırada yer alan Köseköy Ateşspor ile ikinci sıradaki Tayfunspor, Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ateşsporlu taraftarların yoğun destek verdiği ve tamamını doldurduğu tribünler önünde oynanan maç 1-1 sona erdi.
GERİLDİLER
Şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta iki gol de penaltıdan atıldı. Ateşspor mücadelenin 21. dakikasında Abdulhamit Ayvaz ile öne geçti. Bu gole karşılık 55. dakikada Ömercan Kartal’dan geldi. Maçın sonunda ise istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol saha içinde gerilim yaşarken, taraftarların sahaya inmesine emniyet güçleri izin vermedi.
ATEŞ’E BERABERLİK YETECEK
Bu beraberliğin ardından Köseköy Ateşspor, rakibi ile arasındaki iki puanlık farkı korudu ve her şey son maça kaldı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazandığı için ikili averajda Köseköy Ateş’in üstünlüğü bulunduğundan Kartepe temsilcisi son maçında Diliskelesi ile berabere bile kalsa normal sezon şampiyonluğunu yakalayacak ve Yükselme Grubu maçları öncesi moral bulacak.
BAĞDAT MI DERİNCE Mİ?
Tayfunspor ise Başaranspor’u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantileyen Arslanbey Organize karşısında galip gelip, Diliskelesi’nin Köseköy Ateş’i mağlup etmesini bekleyecek. Grupta Play-Off oynayacak son takım da son hafta belli olacak. Bağdatspor sahasında Diliskelesi’ni 3-0, Derincespor ise deplasmanda Damlarspor’u 1-0 mağlup etti. Bağdatspor ve Derincespor son maçta Derince’de karşılaşacak. Bağdat’a Play-Off için 1 puan yetecek. Formalite maçında ligden düşen Yavuzspor, rahat bir konumda bulunan Başiskele Damlar’ı ağırlayacak.
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Köseköy Ateş
17
12
3
2
33
14
39
2.
Tayfunspor
17
12
1
4
31
16
37
3.
Bağdatspor
17
11
1
5
31
19
34
4.
Derincespor
17
10
3
4
27
13
33
5.
Diliskelesi
17
8
1
8
25
25
25
6.
Damlarspor
17
6
2
9
21
27
20
7.
İhsaniyespor
17
5
3
9
28
31
18
8.
Arslanbey OS.
17
4
4
9
14
25
16
9.
Başaranspor
17
3
4
10
17
32
13
10.
Yavuzspor
17
2
2
13
11
36
8
17. HAFTA SKORLARI
Bağdatspor
3 - 0
Diliskelesispor
Başiskele Damlar
0 - 1
Derincespor
Köseköy Ateş
1 - 1
Tayfunspor
İhsaniyespor
4 - 1
Yavuzspor
Arslanbey OS.
2 - 1
Başaranspor
SON HAFTA PROGRAMI
Derincespor
Bağdatspor
Tayfunspor
Arslanbey OS.
Başaranspor
İhsaniyespor
Derince Yavuzspor
Başiskele Damlar
Diliskelesispor
Köseköy Ateş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.