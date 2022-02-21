Şampiyonluk son haftaya kaldı!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk iki sırada yer alan Köseköy Ateşspor ile ikinci sıradaki Tayfunspor, Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ateşsporlu taraftarların yoğun destek verdiği ve tamamını doldurduğu tribünler önünde oynanan maç 1-1 sona erdi.

GERİLDİLER

Şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta iki gol de penaltıdan atıldı. Ateşspor mücadelenin 21. dakikasında Abdulhamit Ayvaz ile öne geçti. Bu gole karşılık 55. dakikada Ömercan Kartal’dan geldi. Maçın sonunda ise istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol saha içinde gerilim yaşarken, taraftarların sahaya inmesine emniyet güçleri izin vermedi.

ATEŞ’E BERABERLİK YETECEK

Bu beraberliğin ardından Köseköy Ateşspor, rakibi ile arasındaki iki puanlık farkı korudu ve her şey son maça kaldı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazandığı için ikili averajda Köseköy Ateş’in üstünlüğü bulunduğundan Kartepe temsilcisi son maçında Diliskelesi ile berabere bile kalsa normal sezon şampiyonluğunu yakalayacak ve Yükselme Grubu maçları öncesi moral bulacak.

BAĞDAT MI DERİNCE Mİ?

Tayfunspor ise Başaranspor’u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantileyen Arslanbey Organize karşısında galip gelip, Diliskelesi’nin Köseköy Ateş’i mağlup etmesini bekleyecek. Grupta Play-Off oynayacak son takım da son hafta belli olacak. Bağdatspor sahasında Diliskelesi’ni 3-0, Derincespor ise deplasmanda Damlarspor’u 1-0 mağlup etti. Bağdatspor ve Derincespor son maçta Derince’de karşılaşacak. Bağdat’a Play-Off için 1 puan yetecek. Formalite maçında ligden düşen Yavuzspor, rahat bir konumda bulunan Başiskele Damlar’ı ağırlayacak.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Köseköy Ateş

17

12

3

2

33

14

39

2.

Tayfunspor

17

12

1

4

31

16

37

3.

Bağdatspor

17

11

1

5

31

19

34

4.

Derincespor

17

10

3

4

27

13

33

5.

Diliskelesi

17

8

1

8

25

25

25

6.

Damlarspor

17

6

2

9

21

27

20

7.

İhsaniyespor

17

5

3

9

28

31

18

8.

Arslanbey OS.

17

4

4

9

14

25

16

9.

Başaranspor

17

3

4

10

17

32

13

10.

Yavuzspor

17

2

2

13

11

36

8



17. HAFTA SKORLARI

Bağdatspor

3 - 0

Diliskelesispor

Başiskele Damlar

0 - 1

Derincespor

Köseköy Ateş

1 - 1

Tayfunspor

İhsaniyespor

4 - 1

Yavuzspor

Arslanbey OS.

2 - 1

Başaranspor



SON HAFTA PROGRAMI

Derincespor

Bağdatspor

Tayfunspor

Arslanbey OS.

Başaranspor

İhsaniyespor

Derince Yavuzspor

Başiskele Damlar

Diliskelesispor

Köseköy Ateş