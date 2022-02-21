Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 14– 20 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 64 ayrı operasyonda 85 adet uyuşturucu hap, 56 kilo 355 gram esrar, 84 gram sentetik uyuşturucu, 168 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 8 adet fişek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 84 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrolle, diğer 68 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 97 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.
21 Şub 2022 - 17:14- Asayiş Güncelleme: 21 Şub 2022 - 17:16
Haftalık uyuşturucu raporu: 67 operasyonda 14 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 67 ayrı operasyonda 87 kişiye işlem yapılırken 14 kişi ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.