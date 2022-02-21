21 Şub 2022 - 17:14- Asayiş G: 21 Şub 2022 - 17:16

Haftalık uyuşturucu raporu: 67 operasyonda 14 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 67 ayrı operasyonda 87 kişiye işlem yapılırken 14 kişi ise tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Haftalık uyuşturucu raporu: 67 operasyonda 14 kişi tutuklandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 14– 20 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 64 ayrı operasyonda 85 adet uyuşturucu hap, 56 kilo 355 gram esrar, 84 gram sentetik uyuşturucu, 168 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 8 adet fişek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 84 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrolle, diğer 68 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 operasyonda 97 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.

21 Şub 2022 - 17:14 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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