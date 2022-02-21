İzmit Belediyesinden Vali İhsan Dede Parkı’nda bitkilendirme çalışması 

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde Malta Mahallesi’nde bulunan Vali İhsan Dede Parkı’nda toprak tesviye ve bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parktaki merdivenin kenarında bulunan bozuk alandan 1 kamyon dolusu inşaat molozunu aldı.



LİGUSTRUMLAR DİKİLDİ

Moloz alınan bölgeye toprak dökülerek tesviye çalışması yapıldı. Tesviyeden sonra da yol kenarı ve merdivenin her iki yanına ligustrum dikilerek sınır çekildi. Ligustrumların iç tarafındaki alana yayılıcı ardıç dikilerek toprağın akmaması sağlandı.