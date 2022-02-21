Uzm. Dr. Duygu Köse Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu bölgenin güvenilir hekimleri ile genişletmeye devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu artırarak sürdürme misyonu ile hekim kadrosuna yeni dahil edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Duygu Köse, hasta kabulü yapmaya başladı.

1989 yılında İzmit’de doğan Uzm. Dr. Duygu Köse, Kocaeli Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Köse, Özel Atakent Cihan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı. Bölgenin sevilen ve güvenilir hekimleri ile sağlık hizmeti sunmaya dikkat ettiklerini belirten Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Uzm. Dr. Duygu Köse’nin gelişme sürecinde hastaneye katkısının büyük olacağını belirtti.

Çalışma hayatına Körfez Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak başlayan Uzm. Dr. Duygu Köse, sırasıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekim ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak hizmet sundu.

Şubat ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Uzm. Dr. Duygu Köse şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

•Yenidoğanın Rutin Muayenesi

• Aşı Önerileri

• Yenidoğanın Bakımı

• Emzirme Tekniği

• Göbek Bakımı

• Yenidoğan Yoğun Bakımı

• Yenidoğan Kilo Alamama Problemleri

• Yenidoğanın Sarılık Tedavisinde

• Tünel Fototerapi

• Led Fototerapi

• Büyük Çocuklarda Aylık Muayeneler

• Kalça Çıkığı Kontrolü

• Çocuk Allerji Hastalıkları

• Endokrin (Hormon) Hastalıkları

• Erken – Gecikmiş Puberte

• Solunum Sistemi Hastalıkları

• Hematolojik Hastalıklar (Kan Hastalıkları)

• Beslenme Önerileri

• İdrar Yolları Hastalıkları

• Orta Kulak İltihabı

• Sinüzit ve Diğer Üst Solunum Yolu Hastalıklarının Tam Tedavi ve Takibi

• Çocukluk Çağı Obezitesi