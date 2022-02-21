Yeni vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Şubat verilerine göre, 461 bin 513 test yapıldı. Son 24 saatte, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Bugün 94 bin 402 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.