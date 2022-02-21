21 Şub 2022 - 20:03- Gündem G: 21 Şub 2022 - 20:05

Yeni vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Şubat 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

Yeni vaka sayısında artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Şubat verilerine göre, 461 bin 513 test yapıldı. Son 24 saatte, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Bugün 94 bin 402 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” dedi.

21 Şub 2022 - 20:03 - Gündem

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