SOL Parti imza kampanyasına devam ediyor

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yeni sistem olan kademeli tarifenin ardından geçtiğimiz hafta SOL Parti İl Örgütü yüksek gelen faturalar nedeniyle basın açıklaması düzenlemiş, basın açıklaması sonrası imza kampanyası başlatılmıştı. 24 Şubat’ta ülke geneli yapılacak basın açıklaması sonrası genel merkezde toplanan imzaların ardından adliyelere gidilerek elektrik şirketlerine dava açılacağı da belirtilmişti. SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak ve il yöneticileri bugün İzmit’te bulunan parti binası önünde zamlara karşı açılacak dava öncesi imza toplamaya devam etti.

“15’ER DAKİKALIK NÖBET TUTUYORUZ”

SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak yaptığı açıklamada, “24 Şubat perşembe her yerde eylemdeyiz. Elektrik zamlarına karşı haftalardır sürdürdüğümüz çalışmalarımızın sonrasında 24 Şubat Perşembe günü 13.00’da Ankara’da Ulus Meydan’da gerçekleştireceğimiz eylemle davamızı açacağız. 24 Şubat Perşembe günü, 13.00’da Ankara’da Ulus Meydanı’nda yapacağımız eyleme eş zamanlı olarak bulunduğumuz illerde enerji şirketleri önünde 15’er dakikalık nöbet tutuyoruz” ifadelerinde bulundu. İmza kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı.