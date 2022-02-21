Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Avcı idaresindeki 41 AAE 258 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kamyonu durduramayan Sedat Avcı, istinat duvarına çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansa aldı. Kamyonda sıkışan yolcu Ramazan Bayraktar ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
21 Şub 2022 - 22:43- Asayiş Güncelleme: 21 Şub 2022 - 22:45
Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyon, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.