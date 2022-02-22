CHP Kocaeli Karamürsel ilçe yönetimini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetimi ve CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, geçtiğimiz ay düzenlenen kongrede seçilerek göreve gelen CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Seçildiğimiz günden bu yana hem örgüt içi hem saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bizleri bu göreve layık gören tüm partililerimize teşekkür ediyorum. İl örgütümüz ile büyük bir uyum içerisinde çalışarak Karamürsel’deki iktidar hedefimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖNLÜMÜZ HEP KADINLARDAN VE GENÇLERDEN YANA

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ise, “Bizler büyük bir aileyiz. Kadın kollarımızı da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve yeni yönetime kadın kollarımıza vereceği desteklerden ötürü şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise genç bir ismin ilçe başkanı olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Yıldızlı, “Bizim gönlümüz hep kadınlardan ve gençlerden yana. 2 kıymetli isim kongremizde adaylığını koydu. Direksiyona ise Anıl kardeşimiz geçti. Burada bugün gördüğüm bu güzel birliktelik tablosu beni çok sevindirdi” dedi.

HALKIN İKTİDARINI KURMAYA TALİBİZ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara yürüdüğünü belirten Başkan Yıldızlı, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu görüyorsunuz. Sürekli olarak sahada ve çözüm önerilerinin uygulanması için büyük bir mücadele veriyor. Bizlerin şu süreçte durup dinlenmek gibi bir lüksü yok. Bu kenti ve ülkemizi bizler yöneteceğiz” diye konuştu. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise “Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu, iktidarın ülkemizi sürüklediği durum ne yazık ki ortada. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm kademelerimizle sürekli olarak halkımızın yanındayız, halkın gerçek sorunlarının konuşulduğu yerdeyiz. Bizler ülkemizi yönetmeye talibiz. Bizler halkın iktidarını kurmaya talibiz” dedi.