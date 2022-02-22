16 il Suriyelilere kapatıldı! Aralarında Kocaeli de var...

Hürriyet yazarı Fırat, projenin detaylarını anlattığı yazısında, "Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturduğunu' belirterek göç yönetimini şu başlıklarda harekete geçmek zorunda kaldığını belirtti:
- Toplumsal hayata uyum sağlanması
- Güvenlik sorunları
- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu
- Sosyal ayrışmaların önlenmesi
Projenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, projenin detaylarını şöyle aktardı:
- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.
- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.
- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:
1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.
2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.
Fırat, konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Izmitli - suriyelilerin ülkelerine dönmelerini beklemek doğru degilmiş, öyle denmiş, kime göre doğru degil, hepsini ülkelerine gönderecegiz, göreceksiniz. zorla güzellik olmaz.
Siirtli - Ülke de mülteciyi ayıklayacak güruh yok. Elbet vardır mahcup olanı, faydalı olanı elbet bulunur. 10Milyon değil de 1milyon al. Ailede çocuk sayısının 1'i geçmesine izin verme. Tahsilli veya ustalığını ispat edecek belge iste. 6 ay zorunlu Türkçe eğitime tabii tut ve bu eğitimi ücretsiz ver. İş bulan kadın,erkek suriyeli farketmez, kazancının brütü üzerinden %15 ekstra Yabancı vatandaş vergisi al vb ne biliyim ben
Mehmet Kurt - Türkiye kapatılsın artık ülkelerine geri dönsünler anlaşılıyor ki buraya gelmelerinin savaş ile bir alakası yokmuş sadece bunlar istilacı.
Söz - demografik yapımı kaldı mehmetali paşada suriyeli sayısı türkleri çoktan geçti bunların geldikleri yere geri göndermekten başka çare yok bu akp iktidar olduğu sürece bunları geri göndermez üstelik birde tc vatandaşlığı verir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.