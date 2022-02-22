16 il Suriyelilere kapatıldı! Aralarında Kocaeli de var...

Hürriyet yazarı Fırat, projenin detaylarını anlattığı yazısında, "Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturduğunu' belirterek göç yönetimini şu başlıklarda harekete geçmek zorunda kaldığını belirtti:

- Toplumsal hayata uyum sağlanması

- Güvenlik sorunları

- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu

- Sosyal ayrışmaların önlenmesi

Projenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, projenin detaylarını şöyle aktardı:

- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.

- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.

- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:

1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.

Fırat, konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.