Açık alanda maskeler çıkacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yapılan toplantılarda, bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre hayatın normal akışı içinde, riskli gruplar üzerinden yeni düzenlemeler yapılacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm ülkelerde olduğu gibi daha rahat döneme geçileceği belirtiliyor.

Açık mekanlarda Maske ve mesafe kuralının kaldırılması gündemde. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Mevcut genelgelerde zorunlu olmasına rağmen zaten bu alanlarda kontrol yapılmadığı belirtildi. Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, Sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

İLAÇLA TEDAVİ

Yetkililer, Türkiye’de üretimine başlanan Molnupiravir ilacının, hastaneye yatmadan tedavide önemli bir araç olacağı görüşünde. Türkiye’de üç firma tarafından üretilmeye başlanan ilacın düşük bir maliyete sağlandığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı bu ilacın kutusunu 11 TL’den almaya başladı. Yurtdışında ilk çıktığında bir kutusu 780 TL olan ilacın, yerli temini konusunda önemli bir adım atıldı.

DOĞRU ZAMANLAMA

Bu Ilaç ücretsiz olarak öncelikli 65 Yaş Üstü ve risk gruplarına, hastalığın başında verilecek. Uzmanlar, ilacın başarısının, ilk bulgulardan hemen sonra kullanılmasında olduğunu belirttiler. Uzmanlar “Daha erken veya daha geç kullandığında istediğiniz sonucu sağlamaz. Doğru bir zamanlama ile bu ilaç kullanılmaya başladığında hastanelerdeki yük azalacak” dedi.