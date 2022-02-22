En kötülerden birisiyiz!

Kocaelispor son 2 maçında 4 puan almasına rağmen yeşil siyahlı kulübün alt lig tehdidi devam ediyor. Özellikle gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan Kocaelispor grubun en az gol atan takımları arasında geliyor. 24 maçta rakip fileleri sadece 23 kez havalandıran Kocaelispor, 18 gollü Balıkesirspor, 22 gollü Tuzlaspor’un ardından bu istatistikte Denizlispor ile üçüncülüğü paylaşıyor.

DİNO’YA KALDIK

Sezon geneline bakıldığında birçok net pozisyonda fileleri havalandıramayan ve rakiplerine çok önemli puanlar kaptıran Kocaelispor'da bu soruna bir türlü çare bulunamıyor. Takımın golcüsü Dino sezonun ilk yarısındaki Bandırma maçında sakatlanmış ve yaklaşık 45 gün sonra sahalara dönmüştü. 9 gollü futbolcu sakatlıktan çıktığı ve forma giydiği Ankaragücü mücadelesinde eski bölgesinden, sağ ayak arka adalesinden sakatlandı.

BENHUR DA OLMASA

İkinci sakatlığının ardından 4 maç daha kaçıran Dino, pazar günkü İstanbulspor maçı ile birlikte tekrar formasına kavuşacak. Kocaelispor ofans oyuncularında şu ana kadar sağlıklı bir şekilde faydalanamadı. Dino’dan sonra takımın en golcü ismi Benhur’un da skor üretimi olmasa işler daha da sıkıntıya girecekti. Bitiremediği pozisyonların ardından üst üste puan kayıpları yaşayan Kocaelispor'un bu soruna bir an önce çözüm bulması gerekiyor.

KAYBEDİLEN BASİT TOPLAR

Öte yandan yeni transfer Babacar’ın iyi niyetli ve mücadeleci futbolu son Tuzla maçında skora yansımadı. Deplasmandaki puanın önemli olduğunu düşünen ve Samed Ali’yi sahaya sürmeyen Mehmet Altıparmak’ın aşması gereken bir diğer konu da basit kaybedilen toplar ve bu topları kazanma süresindeki aşırılık.

KOLOVOS, RASHEED, SAMED ALİ, DIOP, PEREIRA

Büyük beklentilerle transfer edilen Yunan milli futbolcu Dimitris Kolovos henüz skora asist ya da gol katkısı sağlayamadı. Tuzla maçını tamamlayamadan oyunun dışına alınan futbolcuya mental açıdan destek verilmesi gerekiyor. Diop, Samed Ali ve Rasheed’in final toplarındaki acemilikleri, Pereira’nın da anlamsız diz sakatlığı da düşünüldüğünde Kocaelispor’un ofans hattında kritik haftalar öncesinde hayli matematik problemi çözeceği görülüyor.

1. LİG’İN EN AZ GOL ATAN TAKIMLARI

1. Balıkesirspor: 24 maç 19 gol

2. Tuzlaspor: 23 maç 22 gol

3. Denizlispor: 25 maç 23 gol

4. KOCAELİSPOR: 24 MAÇ 23 GOL

5. Bursaspor: 24 maç 26 gol

6. Manisa FK: 25 maç 28 gol

7. Altınordu: 25 maç 28 gol

8. Boluspor: 23 maç 28 gol