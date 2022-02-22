22 Şub 2022 - 10:16- Asayiş G: 22 Şub 2022 - 10:18

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask

Kaza, Osman Gazi Mahallesi Kuştepe Caddesi ile Gazel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İslam Y. idaresindeki 40 BB 515 plakalı motosiklet ile Gazel Sokak’tan Kuştepe Caddesine çıkan Yusuf A. yönetimindeki 77 ABC 408 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 34 ESC 685 plakalı BMW marka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kaza sonrasında motosiklet sürücüsü İslam Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

22 Şub 2022 - 10:16 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.638.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Haftalık uyuşturucu raporu: 67 operasyonda 14 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 67 operasyonda 14 kişi tutuklandı
Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu mask
Eski ortağını sokak ortasında silahla vurdu
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı mask
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü mask
Cam silerken 4 metre yükseklikten düştü
Sokak ortasında silahla vuruldu mask
Sokak ortasında silahla vuruldu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL