22 Şub 2022 - 10:34- Gündem G: 22 Şub 2022 - 10:37

Derince'de 1430 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince'de 1430 m² tarla icradan satılık
Derince'de 1430 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İl, Derince İlçe, 144 Ada, 5 Parsel, ÇAVUŞLU Mahalle/Köy, ceveli Mevkii, Kıymet takdiri istenen taşınmaz, Kocaeli İli, Derince ilçesi, Çavuşlu mahallesi, 144 Ada 5 parsel sayılı taşınmaz Derince Belediyesi 1/25000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Diğer Tarım Alanı kullanımında kalmaktadır.

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22 Şub 2022 - 10:34 - Gündem

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