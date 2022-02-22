22 Şub 2022 - 10:56- Asayiş G: 22 Şub 2022 - 10:59

Derede cesedi bulunmuştu! Sakarya’da toprağa verildi

Başiskele'de bulunan Çuhane ve Kiraz deresinin kesişiminde cesedi bulunan 35 yaşındaki Rahmi Çün'ün cenazesi Sakarya'da toprağa verildi. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Derede cesedi bulunmuştu! Sakarya’da toprağa verildi mask

Alınan bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkiindeki Çuhane ve Kiraz deresinin kesişiminde çevredeki vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye  ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartılan ceset yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İsminin Rahmi Çün (35) olduğu belirlenen şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hastane morguna kaldırılan Rahmi Çün’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakarya Adapazarı'nda ikamet eden Raif-Aynur çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve serbest işçi olarak çalışan Rahmi Çün’ün cenazesi Adapazarı’nda toprağa verildi. Rahmi Çün'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek olan sonuçla kesinlik kazanacak.

22 Şub 2022 - 10:56 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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