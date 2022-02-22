Alınan bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Kızkulesi mevkiindeki Çuhane ve Kiraz deresinin kesişiminde çevredeki vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartılan ceset yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İsminin Rahmi Çün (35) olduğu belirlenen şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hastane morguna kaldırılan Rahmi Çün’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakarya Adapazarı'nda ikamet eden Raif-Aynur çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve serbest işçi olarak çalışan Rahmi Çün’ün cenazesi Adapazarı’nda toprağa verildi. Rahmi Çün'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan gelecek olan sonuçla kesinlik kazanacak.
22 Şub 2022 - 10:56- Asayiş Güncelleme: 22 Şub 2022 - 10:59
Derede cesedi bulunmuştu! Sakarya’da toprağa verildi
Başiskele'de bulunan Çuhane ve Kiraz deresinin kesişiminde cesedi bulunan 35 yaşındaki Rahmi Çün'ün cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.