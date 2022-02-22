İzmit Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği geri dönüşüm projeleri ile vatandaşların memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Çevre dostu İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir siteye 10 adet geri dönüşüm konteyneri, atık pil ve atık yağ toplama bidonu yerleştirdi.

SİTEDE GÖREVLİ TEMİZLİK PERSONELLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri site yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda sitede görevli temizlik personeline geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı. Personel atıkların kaynağından ayrıştırılması konusunda bilgilendirilirken site sakinleri için de apartman girişlerine broşürler asıldı.