22 Şub 2022 - 11:13- Gündem G: 22 Şub 2022 - 11:14

İzmit Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık projesi kapsamında vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendirmeye devam ediyor
İzmit Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor mask

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği geri dönüşüm projeleri ile vatandaşların memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Çevre dostu İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir siteye 10 adet geri dönüşüm konteyneri, atık pil ve atık yağ toplama bidonu yerleştirdi. 

SİTEDE GÖREVLİ TEMİZLİK PERSONELLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri site yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda sitede görevli temizlik personeline geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı. Personel atıkların kaynağından ayrıştırılması konusunda bilgilendirilirken site sakinleri için de apartman girişlerine broşürler asıldı. 

22 Şub 2022 - 11:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.638.760 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Muhtelif cadde ve sokaklarda parke ve bordür bakım, onarım işi yaptırılacak mask
Muhtelif cadde ve sokaklarda parke ve bordür bakım, onarım işi yaptırılacak
Derince'de 3+1 85 m² daire icradan satılık mask
Derince'de 3+1 85 m² daire icradan satılık
Atakent Cihan Hastanesi Vali Yavuz’u ziyaret etti mask
Atakent Cihan Hastanesi Vali Yavuz’u ziyaret etti
SOL Parti imza kampanyasına devam ediyor mask
SOL Parti imza kampanyasına devam ediyor
Yeni vaka sayısında artış mask
Yeni vaka sayısında artış
İzmit Belediyesinden Vali İhsan Dede Parkı’nda bitkilendirme çalışması  mask
İzmit Belediyesinden Vali İhsan Dede Parkı’nda bitkilendirme çalışması 
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL