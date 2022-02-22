Ahmet Akay Spor Tesisleri’ne ıhlamur ağaçları dikildi

İzmit’in farklı bölgelerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi Şeref Sokak’ta yer alan Gazeteci Ahmet Akay Spor Tesisleri’nin olduğu alanda bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, alana 15 adet ıhlamur ağacı dikti.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Çimlerle kaplı alanda mini kepçe ekskavatör ile belirlenen bölgeleri kazan ekipler, özenle getirilen ıhlamur ağaçlarını çukurlara yerleştirerek dikimini tamamladı. Ihlamur ağaçlarını dikerek bölgeye daha şık bir görünüm kazandıran ekipler, çalışmalarına farklı bölgelerde ara vermeden devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.