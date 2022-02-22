22 Şub 2022 - 11:37- Gündem G: 22 Şub 2022 - 11:40

Ahmet Akay Spor Tesisleri’ne ıhlamur ağaçları dikildi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri,  Gazeteci Ahmet Akay Parkı’nda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi
Ahmet Akay Spor Tesisleri’ne ıhlamur ağaçları dikildi mask

İzmit’in farklı bölgelerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi Şeref Sokak’ta yer alan Gazeteci Ahmet Akay Spor Tesisleri’nin olduğu alanda bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, alana 15 adet ıhlamur ağacı dikti.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çimlerle kaplı alanda mini kepçe ekskavatör ile belirlenen bölgeleri kazan ekipler, özenle getirilen ıhlamur ağaçlarını çukurlara yerleştirerek dikimini tamamladı. Ihlamur ağaçlarını dikerek bölgeye daha şık bir görünüm kazandıran ekipler, çalışmalarına farklı bölgelerde ara vermeden devam edecek.

22 Şub 2022 - 11:37 - Gündem

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