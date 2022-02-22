Zamlara ve hukuksuzluklara karşı Anıtpark’ta miting yapılacak!

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri dün SES Şube binasında 6 Mart Pazar günü İzmit Anıtpark’ta zamlara karşı gerçekleştirilecek miting öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Murat Harata, TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekci, KESK Dönem Sözcüsü Etem Kartal, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, SOL Parti İl Başkanı Ömer Budak, Eğitim-Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mehmet Ali Elma katıldı. Katılımcılar, “Zamlara, faturalara, yoksulluğa, işsizliğe ve antidemokratik uygulamalara itirazım var’ sloganı ile gerçekleştirilecek mitinge çağrıda bulunularak, “İtirazı olan herkesi bu mücadeleye katılmaya, 6 Mart mitingini birlikte örgütlemeye ve omuz vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ANAYASASIZLIK HALİ FİİLEN DEVAM EDİYOR”

SES Şube Başkanı Murat Harata tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif kurum ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkisizleştirmek için devletin tüm olanaklarını, kurumlarını kullanmaktan geri kalmıyor. OHAL KHK’leri ile yaratılan anayasasızlık hali fiilen devam ettiriliyor.

“EMEKÇİLERİN CEBİNE GİRMEDEN ERİYİP GİTTİ”

Güvenilirliğini tümüyle yitirmiş TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına dayanılarak yapılan ücret artışları, halkın her geçen gün daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor. Daha yılın ilk günlerinde gelen zamlar ve vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha emekçilerin cebine bile girmeden eriyip gitti. Emekçi ve dar gelirli kesimler her gün daha fazla borçlanarak, daha fazla kredi kullanarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Emekçiler sorumlusu olmadıkları bir krizin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar.

“İLK KAYBEDENLER KADIN EMEKÇİLER”

Krizin sorumlusu kapitalizmin iştahlı uygulayıcısı olan siyasi iktidarın ise emeğin daha fazla değersizleştirilmesi, toplumun daha fazla yoksullaştırılmasından başka bir vaadi bulunmuyor. Pandemi dönemi boyunca sermayenin çarkları dönsün diye emekçilerin hayatlarını yok sayanlar, yine sermayenin çıkarları için emekçilerin taleplerini yok sayıyor. İktidarın ekonomik öncelikleri nedeniyle ülkenin tüm kaynakları belirli bir kesimin cebine, özellikle de güvenlikçi politikalara akıyor. Ülkedeki gelir adaletsizliği tarihin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı. Eşitsizliğin en altına itilen kadın yoksulluğu daha da artarken, işini ilk kaybedenler kadın emekçiler oluyor.

“İTİRAZIMIZI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DİLE GETİRECEĞİZ”

Geçtiğimiz aylar boyunca kamu emekçilerinden işçilere, hekimlerden mühendis, mimar ve şehir plancılarına, öğrencilerden emeklilere, işsizlerden esnaflara kadar toplumun her kesimi artan hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yaşadıkları geçim zorluklarını dile getirdi. Milyonlarca emekçinin daha iyi koşullarda çalışma ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi talepleri ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda ve işyerlerinde yankılandı. Bizler, Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; halkın yoksullaştırılmasına, sefalete sürüklenmesine, ülke kaynaklarının tüketilmesine ve bir avuç sermayeye peşkeş çekilmesine karşı itirazımızı en güçlü şekilde dile getirmek üzere yan yana geliyoruz.

“ANITPARK’TA OLACAĞIZ”

Tüm emekçileri 06 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz mitingte bir arada olmaya, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. 6 Mart Pazar günü tüm itirazlarımızla saat 12.00’da İzmit Doğu Kışla Parkı’nda buluşup, rengârenk kortejlerimiz, güçlü sloganlarımız ve bir aradalığımızın yarattığı coşkuyla Anıtpark’ta olacağız. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan temel tüketim ürünleri ve hizmetlere yapılan zamlara itirazı olan herkesi bu mücadeleye katılmaya, 6 Mart mitingini birlikte örgütlemeye ve omuz vermeye çağırıyoruz.”