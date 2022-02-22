Hürriyet, Seka Kültür Evi ile ilgili Sekalıları dinledi

Geçtiğimiz hafta Sekalılara, şehir merkezinde yeni bir buluşma alanı hazırlığı içinde olduklarının müjdesini veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yapılacak Seka Kültür Evi ile ilgili bu hafta da Sekalıları dinledi. Hayata geçirdiği her projede vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini dinleyen, kenti ortak akılla yönetmeye özen gösteren Başkan Hürriyet, Sekalıları ağırlayarak proje ile ilgili görüşlerini aldı.

BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ’NDE

Başkan Hürriyet’in; İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Eray Bodur, Nurullah Özer ile Cem Serhat Dayanç, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral ve yönetimleri ile bir araya geldiği buluşma İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

“SEKA, HAFIZALARDA HALA TAZE”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Burada olmanız bizim için kıymetli. Sekalılara, Seka fabrikasında çalışmış insanlar ve yakınlarına eski hatıraları hatırlatmak ve bu anıları gelecek nesillere aktarmak adına Seka Kültür Evi’nin hayata geçirmek istiyoruz. Benim dedem de Seka’dan emekli. Seka hafızalarda hala tazedir.

“ŞEHİR MERKEZİNDE”

“Seka yaşanmışlıkları ve kent aidiyeti bakımından özel bir yere sahip. Biz de bu kimliği yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışma gerçekleştirdik. Kültür Tepesi’nde ihalesi bitmek üzere olan bir kafe var. Orayı tekrar uhdemize alacağız. Şehrin merkezinde, çok kullanışlı ve birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir yer. Çok güzel de bir manzarası var”

“HEPİMİZİN PROJESİ OLSUN”

“İçerisinde söyleşiler ve eski günleri yâd edecek etkinliklerin yapılabileceği, sohbetlerin edilebileceği bir alan oluşturacağız. Kültürel ve sanatsal değerlerin, kent tarihinin yaşatıldığı bir alan olsun istiyoruz. Sekalılar için özel öneme sahip 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü’nde açılışını yapma düşüncemiz var. Bu fikrimizi de önce sizinle paylaşmak, sizlerden gelecek önerileri dinlemek, beraberce hareket etmek istedik. Bu proje hepimizin projesi olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞLIOĞLU: “15 SENEDİR BEKLİYORUZ”

Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, “Bizim bütün hislerimizi dile getirdiniz. 15 senedir beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir olayı gerçekleştireceksiniz. Biz Sekalılar için çok güzel bir yer olacağına inanıyoruz. Bu aşamada elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ESKİ SEKA GÜNLERİ

İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah ve Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral ile yönetimleri de kendilerini yeniden eski Seka günlerinde yaşadıkları anılarak götürecek olan projeyle ilgili Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler. Dernek temsilcileri Seka Kültür Evi’nin hayata geçmesini heyecanla beklediklerini aktardı.