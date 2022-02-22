Tam 1289 kilometre pedal basacaklar

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 57.si, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum’da başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek.
8 ETAP BELLİ OLDU
“Mega Proje” 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerek Ege’den Trakya’ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak. 8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek. 57. yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak.
ETAPLAR
- 10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (207 km)
- 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1km)
- 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka) (122,5 km)
- 13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 km)
- 14 Nisan: Manisa - Ayvalık (191,3 km)
- 15 Nisan: Edremit (Akçay)–Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 km)
- 16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (135,8 km)
- 17 Nisan: İstanbul - İstanbul (143 km)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.