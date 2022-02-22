Kartepe Belediyespor U-18 dolu dizgin “0-3”

U-18 Elit Lig 2. Grup lideri Kartepe Belediyespor, Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Yeşilovaspor ile karşılaştı ve rakibini Bedirhan’ın 2, Taha Tutku’nun da 1 golü ile 3-0 mağlup etti. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Selahattin Tanrıkulu’nun talebeleri bu sezon 6 maç sonunda 5 galibiyet ve 1 de yenilgi aldı. Rakip fileleri 21 kez sarsan gençler kalesinden 8 top çıkardı. Oynadıkları futbolla da keyif veren Kartepe Belediyespor U-18 takımının grubunda Kandıra Gençlerbirliği, Çınarlıspor, İzmit Gençlerbirliği gibi dişli takımlar yer alıyor.