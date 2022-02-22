22 Şub 2022 - 12:26- Spor G: 22 Şub 2022 - 12:28

Kartepe Belediyespor U-18 dolu dizgin “0-3”
Kartepe Belediyespor U-18 dolu dizgin “0-3” mask

U-18 Elit Lig 2. Grup lideri Kartepe Belediyespor, Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Yeşilovaspor ile karşılaştı ve rakibini Bedirhan’ın 2, Taha Tutku’nun da 1 golü ile 3-0 mağlup etti.  Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Selahattin Tanrıkulu’nun talebeleri bu sezon 6 maç sonunda 5 galibiyet ve 1 de yenilgi aldı. Rakip fileleri 21 kez sarsan gençler kalesinden 8 top çıkardı. Oynadıkları futbolla da keyif veren Kartepe Belediyespor U-18 takımının grubunda Kandıra Gençlerbirliği, Çınarlıspor, İzmit Gençlerbirliği gibi dişli takımlar yer alıyor.

22 Şub 2022 - 12:26 - Spor

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