22 Şub 2022 - 12:53- Gündem G: 22 Şub 2022 - 12:56

İzmit Belediyesi Yeni Cuma Parkı için ihaleye çıkıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl haziran ayında onay verilen sonra Yeni Cuma Parkı çevre düzenlemesi ve kafe yenilemesi yapım işi için İzmit Belediyesi Mart ayında ihaleye çıkıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi Yeni Cuma Parkı için ihaleye çıkıyor! mask

İzmit’te vatandaşlar tarafından tercih edilen yerlerden birisi olan Yeni Cuma Parkı’nın yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geçtiğimiz yıl haziran ayında onay gelmiş, İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, “Yeni Cuma, İzmitlilerin nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan haline getirilecek. Yeni Cuma’da komple yenileme çalışması gerçekleştirecek. Yeni düzenlemeden sonra Yeni Cuma, kafeterya ve park alanı olmak üzere iki bölümden oluşacak.  Meydan ile kafeteryanın kot farkıyla birbirinden ayrılacağı yeni düzenlemede çay bahçesi de büyütülecek. Peyzajı da yenilenecek olan Yeni Cuma’da uzun ömürlü, alanın toprağına uygun, dört mevsimlik bitkiler tercih edilecek” ifadelerine yer vermişti.

8 AY SONRA İHALEYE ÇIKIYOR

İzmit Belediyesi yaklaşık 8 ay sonra Yeni Cuma Parkı çevre düzenlemesi ve kafe yenilemesi yapım işi için ihaleye çıktı. İzmit Belediyesi Fen İşleri tarafından ihale edilen projenin ihalesi 25 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Toplam alanı 4 bin 200 metrekare olan parkın içerisinde 1600 metrekare yeşil alan, 2 bin 320 metrekare sert zemin, 15 metrekare özel tasarım konteyner ve çeşitli saha işleri yapımını içeren ihalede sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yükleniciye yer teslimi yapılacak. Projenin tamamlanma süresi ise 150 gün olarak belirlendi.

22 Şub 2022 - 12:53 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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