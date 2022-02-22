Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu yarın KESOB’un yeni yerinde bulunan çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarışacak. 12.00’de başlayacak genel kurulun ardından seçimler de aynı gün gerçekleştirilecek. Ayrıca 7 kişilik asil ve yedek yönetim listeleri de belli olacak.
22 Şub 2022 - 13:15- Gündem Güncelleme: 22 Şub 2022 - 13:18
Kocaeli Kasaplar Odası’nda iki adaylı seçim!
Kocaeli Kasaplar Odası genel kurulunda mevcut Başkan Rasim Özkul’un ile İsmail Şalgam yarışacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.