Kocaeli Kasaplar Odası’nda iki adaylı seçim!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası genel kurulu yarın KESOB’un yeni yerinde bulunan çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 215 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 2015 yılından itibaren oda başkanlığını yürüten Rasim Özkul ve Kandıralı esnaf eski başkanvekili ve mevcut yönetim kurulu üyesi İsmail Şalgam yarışacak. 12.00’de başlayacak genel kurulun ardından seçimler de aynı gün gerçekleştirilecek. Ayrıca 7 kişilik asil ve yedek yönetim listeleri de belli olacak.