30 yıllık başkana 2 genç rakip

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu bugün Birlik Toplantı salonunda yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonunda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçildi. Mevcut başkan İsmail Çevikel’in yeniden aday olduğu kongrede Çevikel’in karşısına 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken aday oldu.
ODA BAŞKANLARINDAN DESTEK
Kongreye Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul, İZKANDER Başkanı Ömer Özkan, Kocaeli Mobilyacılar ve Marangoz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Arguner, oda başkanları ve üyeler katıldı.
“VAZGEÇMEYECEĞİZ”
Kongrenin divan başkanlığını Kadir Durmuş gerçekleştirirken Divan Başkan vekilliğini Bayram Kütük, Katip Üyeliğini Erdoğan Göçer, Nuray Sancaktar ve Sevgi Akbörü gerçekleştirdi. Kongrede ilk konuşmayı genç kadın başkan Nazlı Afacan gerçekleştirdi. Faaliyet raporu vermek için değil faaliyet yapmak için aday olduğunu ifade eden Afacan, “Gençlerin önünü açmalıyız. İnşallah çıktığım yol olumlu da olumsuz da sonuçlansa vazgeçmeyeceğim Hepinize kongreye katıldığı için teşekkür ederim”
“ESNAF HER ŞEYİ BİLİYOR”
Ardından konuşan Bekirdereli esnaf Mehmet Eken konuşmasında, “Bu gün çıktığımız bu yolda odamıza kayıtlı olan esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmek, katkı sunmak için aday olduk. Tek bir amacımız var; esnafımızın sorunlarını çözme yolunda adım atmak, her zaman esnaflarımızın yanında olmak. Mehmet Eken kimdir derseniz; 25 yıldır Bekirdere’de esnaflık yapıyorum. Babam esnaf, abim esnaf kısacası ben doğduğum günden beri esnaflık yapıyor işin hamurundan geliyorum sıkıntılarımızı çok iyi biliyorum. Nasip olur da kazanırsak esnaflarımız artık bir odaları olduğunu hissedecek. Allah'ın izniyle dik durup, dürüst ve doğru çalışmalar yapıp, sizleri en iyi şekilde temsil edeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ben buradan eski yönetim şunu yaptı bunu yapmadı diye bir eleştiri yapmayacağım. Zaten esnaflarımız her şeyi biliyor” ifadelerini kullandı.
“BAŞKA FUAR YAPAN ODA BAŞKANI YOK”
Mevcut Başkan İsmail Çevikel konuşmasında, “Genç arkadaşlar bazı serzenişte bulundu. Sürtüşmeye girmek istemiyorum. Ben bu odaya girdiğimde bu odanın ismi Tuhafiyeciler Ve Basmacılar odasıydı. Kocaeli’de hiç yapılmamış bir fuar yaptık. Sadece faaliyet yapmak için geliyoruz diyorlar. Biz faaliyet yapmadıysa bu fuarı kim yaptı. Bu kadar oda başkanı var. Kim fuar yaptı. Bu genç arkadaşlar görmüyorsa diyecek bir şey yok. Takdir sizlerin” dedi.
İSMAİL ÇEVİKEL’İN YÖNETİMİ
İsmail Nazmi DAMARLI
Mehmet Şirin SAYILGAN
Ali ÖRCEN
İbrahim İRİ
Erkan ASLAN
Oğuzhan FURUNCU
DENETİM KURULU
Mustafa Kemal GÜNGÖR
Ali Aykut KAVASOĞLU
Ertuğrul ÇELİK
NAZLI AFACAN’IN YÖNETİMİ
Hasan ÖLMEZ
Nuray ERCAN
Yusuf KOSTİK
Murat KARAN
Funda KOÇOĞLU
Hilal DİZMAN
DENETİM KURULU
Abdulğeni SEÇKİN
Yasemin ADIYAMAN
Buse YÜKSEL
MEHMET EKEN’İN YÖNETİMİ
Metin CEYLAN
Fatih Furkan ERDEM
Sezgin ÇOLAK
Ekrem ÖZAKGÜNEŞ
Yücel KOCAOĞLU
Temel ÇOLAK
DENETİM KURULU
Hicran ÇOLAK
Ümmü Gülsüm FINDIK
Ahmet SAKA
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.