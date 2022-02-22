30 yıllık başkana 2 genç rakip

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB)’a bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası’nın genel kurulu bugün Birlik Toplantı salonunda yapıldı. Yaklaşık 400 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonunda 7 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu da seçildi. Mevcut başkan İsmail Çevikel’in yeniden aday olduğu kongrede Çevikel’in karşısına 21 yaşındaki aday Nazlı Afacan ve Bekirdere’de esnaflık yapan Mehmet Eken aday oldu.

ODA BAŞKANLARINDAN DESTEK

Kongreye Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul, İZKANDER Başkanı Ömer Özkan, Kocaeli Mobilyacılar ve Marangoz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Arguner, oda başkanları ve üyeler katıldı.

“VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Kongrenin divan başkanlığını Kadir Durmuş gerçekleştirirken Divan Başkan vekilliğini Bayram Kütük, Katip Üyeliğini Erdoğan Göçer, Nuray Sancaktar ve Sevgi Akbörü gerçekleştirdi. Kongrede ilk konuşmayı genç kadın başkan Nazlı Afacan gerçekleştirdi. Faaliyet raporu vermek için değil faaliyet yapmak için aday olduğunu ifade eden Afacan, “Gençlerin önünü açmalıyız. İnşallah çıktığım yol olumlu da olumsuz da sonuçlansa vazgeçmeyeceğim Hepinize kongreye katıldığı için teşekkür ederim”

“ESNAF HER ŞEYİ BİLİYOR”

Ardından konuşan Bekirdereli esnaf Mehmet Eken konuşmasında, “Bu gün çıktığımız bu yolda odamıza kayıtlı olan esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmek, katkı sunmak için aday olduk. Tek bir amacımız var; esnafımızın sorunlarını çözme yolunda adım atmak, her zaman esnaflarımızın yanında olmak. Mehmet Eken kimdir derseniz; 25 yıldır Bekirdere’de esnaflık yapıyorum. Babam esnaf, abim esnaf kısacası ben doğduğum günden beri esnaflık yapıyor işin hamurundan geliyorum sıkıntılarımızı çok iyi biliyorum. Nasip olur da kazanırsak esnaflarımız artık bir odaları olduğunu hissedecek. Allah'ın izniyle dik durup, dürüst ve doğru çalışmalar yapıp, sizleri en iyi şekilde temsil edeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Ben buradan eski yönetim şunu yaptı bunu yapmadı diye bir eleştiri yapmayacağım. Zaten esnaflarımız her şeyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA FUAR YAPAN ODA BAŞKANI YOK”

Mevcut Başkan İsmail Çevikel konuşmasında, “Genç arkadaşlar bazı serzenişte bulundu. Sürtüşmeye girmek istemiyorum. Ben bu odaya girdiğimde bu odanın ismi Tuhafiyeciler Ve Basmacılar odasıydı. Kocaeli’de hiç yapılmamış bir fuar yaptık. Sadece faaliyet yapmak için geliyoruz diyorlar. Biz faaliyet yapmadıysa bu fuarı kim yaptı. Bu kadar oda başkanı var. Kim fuar yaptı. Bu genç arkadaşlar görmüyorsa diyecek bir şey yok. Takdir sizlerin” dedi.

İSMAİL ÇEVİKEL’İN YÖNETİMİ

İsmail Nazmi DAMARLI

Mehmet Şirin SAYILGAN

Ali ÖRCEN

İbrahim İRİ

Erkan ASLAN

Oğuzhan FURUNCU

DENETİM KURULU

Mustafa Kemal GÜNGÖR

Ali Aykut KAVASOĞLU

Ertuğrul ÇELİK

NAZLI AFACAN’IN YÖNETİMİ

Hasan ÖLMEZ

Nuray ERCAN

Yusuf KOSTİK

Murat KARAN

Funda KOÇOĞLU

Hilal DİZMAN

DENETİM KURULU

Abdulğeni SEÇKİN

Yasemin ADIYAMAN

Buse YÜKSEL

MEHMET EKEN’İN YÖNETİMİ

Metin CEYLAN

Fatih Furkan ERDEM

Sezgin ÇOLAK

Ekrem ÖZAKGÜNEŞ

Yücel KOCAOĞLU

Temel ÇOLAK

DENETİM KURULU

Hicran ÇOLAK

Ümmü Gülsüm FINDIK

Ahmet SAKA