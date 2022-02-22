SEDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki yapıldı. SEDAŞ’ın teknik eğitim merkezindeki açılış toplantısına SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, Finans Direktör Vekili ve Hazine Müdürü Özcan Yüksel ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde görev yapacak diğer SEDAŞ yöneticileri katıldı.

TES-İŞ’ten ise Genel Başkan Ersin Akma, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yapılan ilk görüşmede 29 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

“TÜM ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞlıların çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiklerini dile getirdi. Odyakmaz, TES-İŞ ile başlayan görüşmelerde karşılıklı anlayış ve iş birliğinin egemen olacağına inandığını söyleyerek “Şirketimizde görev yapan mavi yaka 1.342 arkadaşımızı ilgilendiren sürecin ilk günündeyiz. Önceki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm çabamızı ortaya koymuştuk. Bu yıl da elimizden geleni yapacak, çaba göstermeye devam edeceğiz. Saygı, sevgi ve iş birliğiyle herkesin içine sinecek şekilde imzalarımızı atacağız. İçinde bulunduğumuz süreçte, özellikle enerji sektöründe gerek uluslararası gerekse mikro düzeyde zor bir dönemden geçiyor olsak da her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle pandemi döneminde çok sıkıntılı günler yaşadık, ancak el ele vererek güzel sonuçlara ulaştık. Tüm SEDAŞlılara bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“PANDEMİDE HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEMLER ALDIK”

Odyakmaz sözlerinin devamında enerji sürekliliği için çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değinerek şu ifadelere yer verdi; “Pandemi sürecinde enerjiye duyulan gereksinim katbekat arttı. Salgının başladığı ilk günden itibaren kıymetli SEDAŞlılar için gerekli tüm sağlık önlemlerini aldık ve ara vermeden var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Bu zor dönemde çalışma arkadaşlarımızla omuz omuza olduğumuzu hissettirmek amacıyla, hak kayıplarının önüne geçmek için çeşitli önlemler de aldık ve uygulamaya devam ediyoruz. Sunduğumuz hizmetin önemi kadar iş sağlığı ve güvenliğinin de öneminin daha iyi anlaşıldığını düşünüyoruz. Hem çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak hem de iş kazası ve meslek hastalıklarından korunabilmek adına çok sayıda aksiyon planı geliştirdik. SEDAŞlılar için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı uygulamaya koyduk. Ayrıca Avita Destek Hattı ile çalışanlarımıza ve yakınlarına geniş kapsamlı online destek sağlama hizmetini başlattık. Her kademeden tüm SEDAŞlılara bir yılda toplamda 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldırdık. Böylelikle üzücü durumların da önüne geçmeyi başardık”.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılan TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma ise dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara değinerek, “Yeni sözleşme döneminin karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde gerçekleşeceğine inanıyor, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akma’nın ardından söz alan TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, yeni sözleşme döneminin her kesime fayda getireceğine inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“SEDAŞLILARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ise pandemi sürecinde istihdam seviyesini korumayı ilk planda tuttuklarını kaydederek “Koşullar nasıl olursa olsun, bizim en değerli varlığımız olan SEDAŞlılara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Pandeminin en zorlu dönemlerinde bile çalışanlarımızın her konuda yanlarında olmayı birinci planda tuttuk ve çok hızlı aksiyonlar aldık. İstihdamımızı koruma sözümüzü tutarken, norm kadromuzu 103 kişi daha artırdık. Önceki toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizden bu yanaysa 300 yeni arkadaşımız daha aramıza katıldı” dedi.

SEDAŞ çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine önem verdiklerini dile getiren Yorulmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı; “İş sağlığı ve güvenliği için büyük bir bütçe ayırdık. Gerek Teknik Akademi gerekse online eğitim desteği ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını gün be gün artırmaya devam ediyoruz. Çalışan haklarının sürdürülebilirliği en temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda çalışanlarımıza karşı görevimizi başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bu sözleşme çalışanlarımızın aileleriyle beraber 5 bin kişinin yaşamına dokunacak. Hizmet sürdürülebilirliğimizi korumak için görüşmeleri karşılıklı saygı ve anlayışıyla en güzel şekilde sonuçlandırmayı diliyorum” dedi.