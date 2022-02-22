22 Şub 2022 - 13:53- Gündem G: 22 Şub 2022 - 15:55

Ekmek ve simide zam geldi

KESOB’da yapılan toplantının ardından 3 TL’ye satılan ekmeğin gramajı 250 gramdan 200 grama düşürüldü. Ekmeğin fiyatı aynı kalırken 90 gram olan simit 3 TL’den satılırken 100 grama çıkarılarak 4 TL oldu. Yeni zamlar 26 Şubat 2022 Cumartesi günü itibariyle uygulanacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Ekmek ve simide zam geldi mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatı ile ilgili toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda 250 gram 3 TL’ye satılan ekmeğin gramajının 200 grama düşürülmesi ve fiyatının aynı kalması kararı alındı. 3 TL’ye satılan simit ile ilgili 5 lira talebinde bulunulduğu 4 TL’de uzlaşıldığı da belirtildi. Zamların cumartesi günü itibariyle uygulanması beklenirken Birlik Başkanı Kadir Durmuş, “Odalara tebliğ edilmesinin ardından uygulanacak” ifadelerinde bulundu. Bir diğer yandan 90 gramı 3 TL’ye satılan simitte hem gramaj hem de fiyat artışı gerçekleştirildi. Buna göre 90 gramı 3 TL olan simitin 100 gramı 4 TL olarak güncellendi.

"BU ZAM KAÇINILMAZDI"

Gazetemize açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Cumartesi itibariyle fiyat geçişi olacak. Artan maliyetler, un, maya, doğalgaz, elektrik, işçilik ki en fazla işçilik etkiliyor bizi burada. 10 çuval işleyen bir fırında artı 40 bin lira ek maliyet geldiğinden bu zam kaçınılmazdı. Biz dayanabileceğimiz noktaya kadar dayandık. Ocak 1 itibariyle zamlar geldi; biz iki ay gibi en son noktaya kadar bekledik ve cumartesi itibariyle fiyat geçişini yapacağız." dedi.

"BUNA MECBUR KALDIK"

Mecbur kaldıklarını belirten Sarı, "Fırıncıyı bir nebze rahatlatacak. Kar amaçlı değil fırınlarımız kapanmasın, sektördeki çalışanlarımız zor durumda kalmasın diye buna mecbur kaldık. Cumartesi günü 200 gram ekmek 3 TL, 100 gram simit 4 TL olacak" ifadelerinde bulundu.

22 Şub 2022 - 13:53 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(9)
09

Misafir - Bütün FIRINCILAR MERCEDESE binerler, o nedenle para kurtarmıyor, zam yapmaları şart, bunuda Hükümete yıkmak ayıp, dernek kararı ile fiatı yükseltiyorlar ve Valilikte ONAYLIYOR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:31
08

Mustang - Bari kdv indirmeselerdi bu yamyamlar kdv cebe atacaklar dahada zengin olacaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:27
07

Gerçek - Nasil mutlumusun tahir başkan hurda münubusculere verdigin yetimin hakkinla bir halk ekmek fabrikasi yapamadin vatandaşi bu yamyamlara mecbur birakiyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:24
06

Ali Yilmaz - 2 ay önce yazmıştım firincilar odası çakal önce gram arttirir sonra düşürür diye dediğim oldu 2 vurgun birden. Yapıyor her yıl aynı seneryo

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:20
05

Korfez 41 - Messur izmit simiti eskisehir unundan yeni cikti firindan oldu kg. 40 tl haydi hayirlisi dicemde pekde hayirli degil kurabie ile yarisir oldu artik hediye paketi yapilip goturulur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:20
03

Çado - Yeniden başkan seçildi ya yazıklar olsun kursağımızdan geçen azalan her lokma haram olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 15:07
01

erol demirbek TÜRK - yuh ekmeğin kilosu 15 tl. olmuş. bu iktidar oy isterken ekmeğin kilosunu 15 tl yapacağız demiş mi idi ?

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 14:18
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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