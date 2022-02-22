Ekmek ve simide zam geldi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatı ile ilgili toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda 250 gram 3 TL’ye satılan ekmeğin gramajının 200 grama düşürülmesi ve fiyatının aynı kalması kararı alındı. 3 TL’ye satılan simit ile ilgili 5 lira talebinde bulunulduğu 4 TL’de uzlaşıldığı da belirtildi. Zamların cumartesi günü itibariyle uygulanması beklenirken Birlik Başkanı Kadir Durmuş, “Odalara tebliğ edilmesinin ardından uygulanacak” ifadelerinde bulundu. Bir diğer yandan 90 gramı 3 TL’ye satılan simitte hem gramaj hem de fiyat artışı gerçekleştirildi. Buna göre 90 gramı 3 TL olan simitin 100 gramı 4 TL olarak güncellendi.

"BU ZAM KAÇINILMAZDI"

Gazetemize açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Cumartesi itibariyle fiyat geçişi olacak. Artan maliyetler, un, maya, doğalgaz, elektrik, işçilik ki en fazla işçilik etkiliyor bizi burada. 10 çuval işleyen bir fırında artı 40 bin lira ek maliyet geldiğinden bu zam kaçınılmazdı. Biz dayanabileceğimiz noktaya kadar dayandık. Ocak 1 itibariyle zamlar geldi; biz iki ay gibi en son noktaya kadar bekledik ve cumartesi itibariyle fiyat geçişini yapacağız." dedi.

"BUNA MECBUR KALDIK"

Mecbur kaldıklarını belirten Sarı, "Fırıncıyı bir nebze rahatlatacak. Kar amaçlı değil fırınlarımız kapanmasın, sektördeki çalışanlarımız zor durumda kalmasın diye buna mecbur kaldık. Cumartesi günü 200 gram ekmek 3 TL, 100 gram simit 4 TL olacak" ifadelerinde bulundu.