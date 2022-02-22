Alınan bilgiye göre İstanbul’da faaliyet gösteren bir gözlük fabrikasında insan kaynakları biriminde personel olarak görev yapan ve Körfez Yarımca bölgesinde ikamet eden Melih İnce (27), önceki gün Balıkesir’de vefat eden babaannesi Hanife İnce’nin cenazesine katıldı. Bir arkadaşının kullandığı araç ile İstanbul’a gelen İnce, içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Pendik Kurtköy mevkiinde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Nurettin ve Fatma ince çiftinin 2 çocuğundan biri olan Melih İnce’nin cenazesi İzmit Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
22 Şub 2022 - 15:34- Asayiş Güncelleme: 22 Şub 2022 - 15:36
27 yaşındaki Melih kazada yaşamını yitirdi
Körfez’de ikamet eden ve babaannesinin cenaze töreninden dönen 27 yaşındaki Melih İnce, İstanbul Pendik’te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.