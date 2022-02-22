27 yaşındaki Melih kazada yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre İstanbul’da faaliyet gösteren bir gözlük fabrikasında insan kaynakları biriminde personel olarak görev yapan ve Körfez Yarımca bölgesinde ikamet eden Melih İnce (27), önceki gün Balıkesir’de vefat eden babaannesi Hanife İnce’nin cenazesine katıldı. Bir arkadaşının kullandığı araç ile İstanbul’a gelen İnce, içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Pendik Kurtköy mevkiinde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Nurettin ve Fatma ince çiftinin 2 çocuğundan biri olan Melih İnce’nin cenazesi İzmit Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.