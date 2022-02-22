22 Şub 2022 - 15:34- Asayiş G: 22 Şub 2022 - 15:36

27 yaşındaki Melih kazada yaşamını yitirdi

Körfez’de ikamet eden ve babaannesinin cenaze töreninden dönen 27 yaşındaki Melih İnce, İstanbul Pendik’te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
27 yaşındaki Melih kazada yaşamını yitirdi mask

Alınan bilgiye göre İstanbul’da faaliyet gösteren bir gözlük fabrikasında insan kaynakları biriminde personel olarak görev yapan ve Körfez Yarımca bölgesinde ikamet eden Melih İnce (27), önceki gün Balıkesir’de vefat eden babaannesi Hanife İnce’nin cenazesine katıldı. Bir arkadaşının kullandığı araç ile İstanbul’a gelen İnce, içerisinde bulunduğu aracın İstanbul Pendik Kurtköy mevkiinde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Nurettin ve Fatma ince çiftinin 2 çocuğundan biri olan Melih İnce’nin cenazesi İzmit Kent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. 

22 Şub 2022 - 15:34 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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