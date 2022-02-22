İZGİM, girişimci kadınlara kredi imkanı sağlıyor

Hizmete girdiği günden itibaren iş hayatına katılmak isteyen kadınların yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), katılımcılarına kredi imkanı da sunuyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın faaliyet alanlarından biri olan mikro kredinin İzmit şubesi olarak faaliyetlerini sürdüren İZGİM, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı aracılığıyla iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen kadınlara kredi imkanı sağlıyor. Mikro kredi sayesinde 2021 yılında, İzmit’te 203 mikro girişimci kadına toplamda 665 bin 500 TL kredi verildi.

TEMİNAT VE KEFALET GEREKMİYOR

İZGİM mikro kredi şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen kadınlara 1000-15.000 bin TL arasında geri ödemeli faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyen 5 kadın bir araya gelerek krediye başvurabiliyor. Mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri üç günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor. Hizmet bedeli kredi miktarına göre yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 gibi oranlara göre değişiyor. Mikro kredi alan kadınların kredi tahsilatları için mikro kredi şubesi saha görevlileri ziyaretlerde bulunarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

665 BİN 500 TL KREDİ VERİLDİ

Gül Uçar ve Hale Arğa, mikro kredi sayesinde hayallerini gerçekleştiren girişimci kadınlardan sadece ikisi. Mikro kredi ile bir arkadaşları sayesinde 5 yıl önce tanışan kadınlar sunulan bu hizmet için, “Her başımız sıkıştığında yardımımıza koşan, destek aldığımız yer” ifadelerini kullanıyorlar.

203 GİRİŞİMCİ KADIN FAYDALANDI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TİSVA mikro kredi Kocaeli İzmit Şube Yönetici Burçin Sinopluoğlu, “Her kredi bitişi sonrasında tekrar kredi çekebiliyorlar. Ayrıca işletme sahibi olan, vergi levhasına sahip girişimci kadınlar ekstra 1 kredi daha çekebiliyor” ifadelerini kullandı. Mikro kredi sayesinde 2021 yılında, İzmit’te 203 mikro girişimci kadına toplamda 665 bin 500 TL kredi verildi.