Gülizar Kasımoğlu vefat etti

Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden, işçi emeklisi Hilmi Kasımoğlu’nun eşi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu, Kartepe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kasımoğlu ile birlikte 6 çocuk annesi olan Gülizar Kasımoğlu (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Kasımoğlu'nun cenazesi öğle namazında Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.