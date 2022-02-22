22 Şub 2022 - 16:03- Gündem G: 22 Şub 2022 - 16:04

Gülizar Kasımoğlu vefat etti

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu ve Kartepe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kasımoğlu’nun anneleri olan 85 yaşındaki Gülizar Kasımoğlu hayatını kaybetti.
Gülizar Kasımoğlu vefat etti mask

Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden, işçi emeklisi Hilmi Kasımoğlu’nun eşi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu, Kartepe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kasımoğlu ile birlikte 6 çocuk annesi olan Gülizar Kasımoğlu (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Kasımoğlu'nun cenazesi öğle namazında Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

22 Şub 2022 - 16:03 - Gündem

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