Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden, işçi emeklisi Hilmi Kasımoğlu’nun eşi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu, Kartepe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kasımoğlu ile birlikte 6 çocuk annesi olan Gülizar Kasımoğlu (85) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Kasımoğlu'nun cenazesi öğle namazında Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
22 Şub 2022 - 16:03- Gündem Güncelleme: 22 Şub 2022 - 16:04
Gülizar Kasımoğlu vefat etti
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu ve Kartepe Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kasımoğlu’nun anneleri olan 85 yaşındaki Gülizar Kasımoğlu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.