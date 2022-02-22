Karamürselli basketçiler Bistro’da buluştu

Karamürsel Gençlik Büyük Erkek ve U18 Genç Basketbol Takımı onuruna, iş insanı Taner Baş ve Saklı-Bristo tarafından yemek daveti düzenlendi. Karamürsel Gençlik Büyük Erkek ve U18 Genç Basketbol Takımlarının Antrenörü Turgut Taşçı sezonu değerlendirerek takımlara destek olanlara teşekkür etti Taşçı, ‘Başarılı bir sezonun ardından bölgesel ligi ve 2. Lig terfileri için hazırlıklarına devam eden takımımıza bir yemek veren, Penava Kasabı sahibi Taner Baş ve Saklı Bristo’ya teşekkür ediyorum. Normal sezonda A takımımız 14 maçta 13 galibiyet bir mağlubiyet alarak, sayı averajı ile 2’incilik kupasını aldı. Genç Erkekler de final grubuna kalarak başarılı maçlar çıkardı. Hepsini tebrik ediyorum daha da başarılı olmak için çok çalışacağız yönetim kurulumuz ile bir araya gelerek bölgesel lige ve 2’nci lig terfilerine katılma kararı aldık. Bu takıma 2-3 takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Katılım için gerekli hazırlıkları tamamladık umarım her şey yolunda gider. Karamürsel’imizi ve Kocaeli basketbolunu en iyi şekilde temsil ederiz. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum yeter ki bu takıma sahip çıkılsın” dedi.

Tek tek teşekkür dileklerini iletti

Taşzı sözlerini şöyle tamamladı: “Maddi ve manevi destekleri yanımızda olan başta Ata Holding Genel Müdürü Derviş Celalettin Oktay’a, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, Merke İnşaat Sahibi Ekrem Can’a, Gotik Yapı Sahibi Bülent Yılmaz’a, URS Tur Sahibi Fatih Erbaş’a, Zincirlikuyu İnşaat Sahibi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sami Çakır’a VED Optik Sahibi Yönetim Kurulu ve Üyemiz Vedat Talu’ya, Saklı-Bristo sahiplerine ve her zaman yanımızda olan bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sorumluluğumuz daha da arttı. Gelin el ele verelim daha büyük başarılar için birlik olalım hep beraber başaralım”.