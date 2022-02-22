Küme düşmemek için en az 43 puan lazım

TFF 1.Lig’in kader haftaları geldi. Sezonun bitimine 12 hafta kaldı. Kocaelispor bu sezon oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 de yenilgi sonrası 28 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor, ateş hattındaki Bursa ve Denizli 24’er, Altınordu 22 ve lige veda maçlarına çıkan Balıkesirspor ise 11 puanda bulunuyor

Play-Off gerçekçi bir hedef değil

Lig ortalamalarına bakıldığında Play-Off oynamak isteyen takım 55-60 puan almak zorunda. Geçtiğimiz sezon 34 haftalık lig maratonunda Altınordu 60 puanla Play-Off hattının son sırasındaydı. İki sezon önce ise Bursaspor 56 puanla ligi altıncı bitirip Play-Off oynamıştı. 28 puanlı Kocaelispor’un kalan 12 maçta en az 9-10 galibiyet alması sonrasında Play-Off oynama ihtimali bulunuyor ve bu hedef kesinlikle gerçekçi bir hedef değil.

Herkesin bir hesabı var

Sezon öncesindeki tomarla yanlış sonrası an itibari ile düşme tehdidi yaşayan Kocaelispor’un hedefi ligi amorti etmekten başka bir şey değil. 1. Lig’de hiçbir maç rahat geçmiyor. Son hafta Menemen’in Eyüp’ü elinden kaçırması, Bursa’nın lider Ankaragücü ve Altınordu’nun da Bandırma karşısında son bölüme kadar puan kovalaması herkesin bir hesabı olduğunu ortaya çıkardı.

Yarısını kazanmak zorundayız

Kocaelispor 3 maçlık deplasman serisine pazar günü İstanbulspor maçı ile son verecek. Balıkesir ve Tuzla maçlarından toplam 4 puan çıkaran yeşil siyahlılar bu rakamı pazar akşamı 7’ye çıkarırsa önünü daha rahat görecek ve Keçiören maçına daha özgüvenli çıkacak. Kocaelispor’un ligi amorti etmesi için ise en az 43-44 puana ihtiyacı var. Kabataslak bir tabirle yeşil siyahlıların kalan 12 maçın yarısını kazanmaktan başka çaresi yok.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI

19:00

İstanbulspor

Kocaelispor

20:00

Kocaelispor

Keçiörengücü

19:00

Gençlerbirliği

Kocaelispor

13:30

Kocaelispor

Denizlispor

19:00

Bursaspor

Kocaelispor

16:00

Kocaelispor

Bandırmaspor

20:00

Menemenspor

Kocaelispor

16:00

Kocaelispor

Manisa FK

19:00

BB Erzurumspor

Kocaelispor

-

Kocaelispor

Altınordu

-

Eyüpspor

Kocaelispor

-

Kocaelispor

Adanaspor

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI

Boluspor

Bursaspor

Bursaspor

Balıkesirspor

Keçiörengücü

Bursaspor

Bursaspor

Kocaelispor

İstanbulspor

Bursaspor

Bursaspor

Gençlerbirliği

Bursaspor

Denizlispor

Manisa FK

Bursaspor

Bursaspor

Ümraniyespor

Bandırmaspor

Bursaspor

Bursaspor

Menemenspor



DENİZLİSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Denizlispor

Boluspor

Balıkesirspor

Denizlispor

Kocaelispor

Denizlispor

Denizlispor

Tuzlaspor

Keçiörengücü

Denizlispor

Denizlispor

İstanbulspor

Bursaspor

Denizlispor

Denizlispor

Gençlerbirliği

Denizlispor

Menemenspor

Ümraniyespor

Denizlispor

Denizlispor

Erzurumspor

