Küme düşmemek için en az 43 puan lazım

TFF 1.Lig’in kader haftaları geldi. Sezonun bitimine 12 hafta kaldı. Kocaelispor bu sezon oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 de yenilgi sonrası 28 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor, ateş hattındaki Bursa ve Denizli 24’er, Altınordu 22 ve lige veda maçlarına çıkan Balıkesirspor ise 11 puanda bulunuyor
Play-Off gerçekçi bir hedef değil
Lig ortalamalarına bakıldığında Play-Off oynamak isteyen takım 55-60 puan almak zorunda. Geçtiğimiz sezon 34 haftalık lig maratonunda Altınordu 60 puanla Play-Off hattının son sırasındaydı. İki sezon önce ise Bursaspor 56 puanla ligi altıncı bitirip Play-Off oynamıştı. 28 puanlı Kocaelispor’un kalan 12 maçta en az 9-10 galibiyet alması sonrasında Play-Off oynama ihtimali bulunuyor ve bu hedef kesinlikle gerçekçi bir hedef değil.
Herkesin bir hesabı var
Sezon öncesindeki tomarla yanlış sonrası an itibari ile düşme tehdidi yaşayan Kocaelispor’un hedefi ligi amorti etmekten başka bir şey değil. 1. Lig’de hiçbir maç rahat geçmiyor. Son hafta Menemen’in Eyüp’ü elinden kaçırması, Bursa’nın lider Ankaragücü ve Altınordu’nun da Bandırma karşısında son bölüme kadar puan kovalaması herkesin bir hesabı olduğunu ortaya çıkardı.
Yarısını kazanmak zorundayız
Kocaelispor 3 maçlık deplasman serisine pazar günü İstanbulspor maçı ile son verecek. Balıkesir ve Tuzla maçlarından toplam 4 puan çıkaran yeşil siyahlılar bu rakamı pazar akşamı 7’ye çıkarırsa önünü daha rahat görecek ve Keçiören maçına daha özgüvenli çıkacak. Kocaelispor’un ligi amorti etmesi için ise en az 43-44 puana ihtiyacı var. Kabataslak bir tabirle yeşil siyahlıların kalan 12 maçın yarısını kazanmaktan başka çaresi yok.
KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI
19:00
İstanbulspor
Kocaelispor
20:00
Kocaelispor
Keçiörengücü
19:00
Gençlerbirliği
Kocaelispor
13:30
Kocaelispor
Denizlispor
19:00
Bursaspor
Kocaelispor
16:00
Kocaelispor
Bandırmaspor
20:00
Menemenspor
Kocaelispor
16:00
Kocaelispor
Manisa FK
19:00
BB Erzurumspor
Kocaelispor
-
Kocaelispor
Altınordu
-
Eyüpspor
Kocaelispor
-
Kocaelispor
Adanaspor
BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI
Boluspor
Bursaspor
Bursaspor
Balıkesirspor
Keçiörengücü
Bursaspor
Bursaspor
Kocaelispor
İstanbulspor
Bursaspor
Bursaspor
Gençlerbirliği
Bursaspor
Denizlispor
Manisa FK
Bursaspor
Bursaspor
Ümraniyespor
Bandırmaspor
Bursaspor
Bursaspor
Menemenspor
DENİZLİSPOR’UN KALAN MAÇLARI
Denizlispor
Boluspor
Balıkesirspor
Denizlispor
Kocaelispor
Denizlispor
Denizlispor
Tuzlaspor
Keçiörengücü
Denizlispor
Denizlispor
İstanbulspor
Bursaspor
Denizlispor
Denizlispor
Gençlerbirliği
Denizlispor
Menemenspor
Ümraniyespor
Denizlispor
Denizlispor
Erzurumspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.