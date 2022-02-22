Kick Boksun merkezi artık Kocaeli

113 kick bokscu 27 sıklette müsabaka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonasında 25 ilden 21 kadın ve 92 erkek olmak üzere toplam 113 Kick Boksçu 27 sıklette mücadele etti.

Yoğun katılım

Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası final maçlarına MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Ardahan eski Milletvekili-iş insanı Saffet Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt,Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve sporseverler katıldı.

GENÇ YETENEKLER KEŞFEDİLDİ

Şampiyonada ev sahipliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, uzak doğu sporlarının Aşkın Kahveci, İsmail Altay, Özcan Mermer gibi efsane ustalarını yetiştiren ve sporun başkenti haline gelen Kocaeli’de çok güzel ağırlandıklarını anlattı. 2022 yılının ilk ve çok önemli bir organizasyonunu düzenlediklerini dile getiren Kayıcı, "Genç yeteneklerin keşfedildiği bu organizasyonda, bu yıl yapılacak iki büyük şampiyonanın ve milli takımlarının adaylarının belirlediğimiz şampiyonadır. İnşallah hayırlı olur.” ifadelerini kullandı.

SPORSEVERLER KİCK BOKS MAÇLARINA DOYDU

Kick Boks müsabakaları20 Şubat Pazar akşamı saat 21.00'de TV8,5 kanalında canlıolarakyayınlandı. Vedat Akbulut Süper Fight Kick Boks Organizasyonunda ise 73 Kilo Erkek K1 Rules Aykhan Mammadov (Azerbaycan) ile Majid Sadah (İran) karşılaşması kıran kırana bir mücadeleyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Rakibi İranlı Majids Sadah’ı yenen Azerbaycanlı Aykhan Mammadov kemerin sahibi oldu.

Kocaelili 4 Kick Boksçu kemer aldı

Ev sahibi olarak katılım gösteren Kocaelili Kick Bokscular, bayanlarda 2 altın ile 1 gümüş ve erkeklerde 2’şer altın, gümüş ve bronz ile toplamda 9 madalyayla şampiyonada önemli bir başarıya imza attı. 54 Kilo Şeymanur Tok, +70 Kilo Begüm Uzun, 62,3 Kilo Fethullah Buhara ve +94,1 Kilo Yunus Aldemir finalde rakiplerini yenerek şampiyonluk kemerini takan taraf oldu. Ayrıca bayanlarda 64 Kilo Beyza Özkul gümüş ve erkeklerde ise 58,2 Kilo Ozan Güneş, 94,1 Muhamet Can Şahin kupa ve 75 Kilo Alparslan Arslancı ve +94 Kilo Mustafa Durmuş madalya sahibi oldu.

FİNAL SONUÇLARI

Erkek 52,7 Kilo K1 Rules

1- Onurkan Yılmazer (Sakarya)

2- Yunus Emre Kılıç (İzmir)

3- Kemal Önemli (Ankara)

3- Bedirhan Ersayar (Van)

Erkek 54,4 Kilo K1 Rules

1- Muhammer Öner (Antalya)

Erkek 58,2 Kilo K1 Rules

1- Nesimi Yılmaz (Antalya)

2- Ozan Güneş (Kocaeli)

3- Kadir Akan (Tekirdağ)

3- Ahmet Gündoğdu (İstanbul)

Erkek 60 Kilo K1 Rules

1- Umur Başar Karabulut (Ankara)

2- Emre Ayvaz (İstanbul)

Erkek 62,3 Kilo K1 Rules

1- FettullahBuhara (Kocaeli)

2- İzzet İlyaslı (Antalya)

3- Abdul Samet Çavuş (Düzce)

3- Osman Battal (Bursa)

Erkek 66,8 Kilo K1 Rules

1- Ali İhsan Özdemir (Muğla)

2- Yunus Hilal (Van)

3- SeyithanBaşar (Şanlıurfa)

3- Batuhan Ertunç (Eskişehir)

Erkek 69,1 Kilo K1 Rules

1- Doğan Kılıç (Eskişehir)

2- Mehmet Tecir (Kayseri)

3- Muhammed Furkan Bayraktar (İstanbul)

3- Tunahan Demir (Bursa)

Erkek 71,8 Kilo K1 Rules

1- AlparslanBalak (İstanbul)

2- Bayram Ali Sezer (Antalya)

3- Kenan Güzel (Edirne)

3- Recep Beyhan (İstanbul)

Erkek 75 Kilo K1 Rules

1- Doğukan Kocatürk (İstanbul)

2- Yusufcan Demir (Antalya)

3- Alparslan Aslancı (Kocaeli)

3- Eyüp Dursun (İstanbul)

Erkek 78,1 Kilo K1 Rules

1- Rasim Mert Manap (Afyonkarahisar)

2- Yakup Kılıç (Diyarbakır)

3- Yaşar Saba (Ankara)

3- Ramazan Kaya (İstanbul)

Erkek 81,4 Kilo K1 Rules

1- Barış Türkmen (İstanbul)

2- BerkeyDurdurak (Bursa)

Erkek 85,1 Kilo K1 Rules

1- Burak Dündar (İstanbul)

2- Fatih Şeliman (İstanbul)

3- Ahmet Ekrem Aksan (Düzce)

3- İbrahim Kara (Kırşehir)

Erkek 88,6 Kilo K1 Rules

1- Ahmet Uğur (Konya)

2- Ozan Alparslan (Bursa)

3- Mahmut Buğra Dikkaya (Bursa)

3- Muhammet Bişgin (Düzce)

Erkek 94,1 Kilo K1 Rules

1- Uğur Sönmez (İstanbul)

2- Muammer Can Şahin (Kocaeli)

3- Adem Gül (İstanbul)

3- Tolunay Örmeci (İstanbul)

Erkek +94 Kilo K1 Rules

1- Yunus Aldemir (Kocaeli)

2- Alihan Koyuncu (Konya)

3- Bayram Doğan (İzmir)

3- Mustafa Durmuş (Kocaeli)

Kadın 50 Kilo K1 Rules

1- Afra Adıyaman (Sarya)

2- Dilan Güneş (İstanbul)

3- Ayşegül Önder (Çorum)

Kadın 52 Kilo K1 Rules

1- Melek Altınsöz (İzmir)

2- Seda Demiryapan (İstanbul)

Kadın 54 Kilo K1 Rules

1- Şeymanur Tok (Kocaeli)

2- GamzeKotuk (Mersin)

3- SebilaİremÇınar (Ankara)

Kadın 56 Kilo K1 Rules

1- Oya BusaToral (Eskişehir)

Kadın 60 Kilo K1 Rules

1- Fahriye Anğay (Antalya)

Kadın 62 Kilo K1 Rules

1- Esra Yalın (Sakarya)

Kadın 64 Kilo K1 Rules

1- Müge Değirmenci (Ankara)

2- Beyza Özkul (Kocaeli)

3- Büşra Mete (Eskişehir)

Kadın 66 Kilo K1 Rules

1- Kübra Aksoy (İzmir)

2- Mürvet Turan (Bursa)

Kadın 70 Kilo K1 Rules

1- Sabriye Gür (Konya)

2- Hatice Mert (İzmir)

3- Elif Kuzu (Çanakkale)

3- Bilgesu Gürbüzer (Ankara)

Kadın +70 Kilo K1 Rules

1- Begüm Uzun (Kocaeli)

2- Gözdenur Balkan (Balıkesir)