Gökhan Top, Arslanbey Organize’yi ligde bıraktı

Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Arslanbey Organize Sanayi, sezonun kırılma karşılaşmasında Başaranspor’u konuk etti. Kaybedenin küme düşeceği maçı Arslanbey ekibi 2-1 kazandı ve ligde kaldı, Başaranspor ise 1. Amatör Lig’e düştü. Arslanbey Organize’nin bu sezon hikayesi bambaşkaydı. Hikayenin başrolünde ise genç antrenör Gökhan Top vardı.
Bu sezonki üçüncü antrenör
Geride bıraktığımız sezon takımı şampiyon yapan Savaş Demir ile lige giren Arslanbey Organize, Demir ile yollarını 5. hafta ayırdı. Ardından takım Naci Keleş’e emanet edildi ve Naci Keleş ile beklenen puanlar gelmeyince bitime 4 hafta kala Gökhan Top ile anlaşıldı. Gökhan Top, Üçtepespor ve Maşukiyespor ile 2’şer şampiyonluk yaşadı ve uzun süre takım çalıştırmadı.
4 maçta 9 puan aldılar
Kader haftalarına girildiğinde takıma önce özgüven aşılayan genç çalıştırıcı bu 4 maçlık süreci 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamladı. Arslanbey Organize Sanayi’nin tek mağlubiyeti ise Derincespor’a karşıydı. Oldukça iyi mücadele ettikleri karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kartepe ekibi Diliskelesi’ni deplasmanda 1-0 ve Yavuzspor’u yine deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Kader maçında Başaran öne geçti
Sezonun sondan birinci maçında rakip, Başaranspor’du. Başaran ekibi de Arslanbey’den 3 puanla dönüp sezonu amorti etmek istiyordu. İkinci yarının başında golü de bulan Başaranspor en kötü maçı berabere tamamlayıp işi son maça bırakma niyetindeydi. Ancak maç içinde futbolcularına “Daha bitmedi. Bu sizin için karakter maçınız” diyen Gökhan Top tüm hatları ile rakibe baskı talimatı verdi.
Tam zamanında göreve geldi
Arslanbey Organize Sanayi, taraftarının da müthiş desteği ile maçı 1-0’dan çevirdi ve 2-1’lik galibiyet ile Süper Amatör Lig’de kalmasını bildi. Kulübe tam zamanında gelen ve adeta bir sihirbaz gibi takıma dokunan Gökhan Top, zoru başaran takımın lideri oldu. Maçın ardından yoğun duygular yaşayan genç teknik adam, yönetim kurulunu ve futbolcularını üstün mücadelelerinden ötürü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.