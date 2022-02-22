Altınöz: Erbakan’ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Başkanlığı’nın 2’nci Olağan İlçe Kongresi önceki gün Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Olağan genel kurula YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Mehmet Aras, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, AKP Gebze İlçe Yönetimi, DEVA Partisi Gebze İlçe Yönetimi, Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetimi, STK temsilcileri, YRP’nin il ve ilçe yöneticileri, partililer ve muhtarlar katılım gösterdi.

“İLK SEÇİMDE YRP GELECEK”

Kongrede bir konuşma gerçekleştiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “İlçelerin kongreleri önümüzdeki pazar tamamlanacak. 60 yıldır siyasi hayatın içinde olan bir ağabeyiniz olarak, ilk seçimde YRP gelecek. 41 devlet adamının faaliyetlerini gören biri olarak diyorum ki her şey olabilirsiniz ama Erbakan Hocam gibi olamazsınız” dedi. Aras’tan sonra konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Yeniden Refah Partisi olarak bizler, eksikleri yapmak, yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Türkiye'nin en genç partisi Yeniden Refah Partisi'dir. İlk seçimlerde Fatih Erbakan'ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız. Yeniden Refah kadroları olarak bizler Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız” dedi.

KILIÇ’IN YÖNETİMİ

Engin KILIÇ (Başkan)

Celal DÜLGER

Cevdet YAZICI

Cihan YABA

Efayner AYDIN

Erdal ALKAN

Fahri SÖNMEZ

Fatih ERGÜN

Hakan KAHRAMAN

Halil BİLİKÇİ

Hasan AKTÜRK

İsmail ÇAKMAK

Kadir ÖZDAL

Mehmet KOCAMAN

Murat GÜMÜŞ

Mustafa ARSLANTAŞ

Mustafa KÖKSAL

Raif ÖZ

Salih YABAN

Selami AKSOY

Serkan MALKOÇ

Süleyman TOKSOY

Şaban ŞEN

Temel AKBAY

Yaşar ALTUNBAŞ

Yaşar BİRGÜL.