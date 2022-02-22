22 Şub 2022 - 16:12- Siyaset G: 22 Şub 2022 - 16:13

Altınöz: Erbakan’ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız

YRP Gebze İlçe Başkanlığı’nın 2’nci Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Türkiye'nin en genç partisi Yeniden Refah Partisi'dir. İlk seçimlerde Fatih Erbakan'ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi
Altınöz: Erbakan’ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Başkanlığı’nın 2’nci Olağan İlçe Kongresi önceki gün Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Olağan genel kurula YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz,  Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Mehmet Aras, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, AKP Gebze İlçe Yönetimi, DEVA  Partisi Gebze İlçe Yönetimi, Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetimi, STK temsilcileri, YRP’nin il ve ilçe yöneticileri, partililer ve muhtarlar katılım gösterdi.

“İLK SEÇİMDE YRP GELECEK”

Kongrede bir konuşma gerçekleştiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “İlçelerin kongreleri önümüzdeki pazar tamamlanacak. 60 yıldır siyasi hayatın içinde olan bir ağabeyiniz olarak, ilk seçimde YRP gelecek. 41 devlet adamının faaliyetlerini gören biri olarak diyorum ki her şey olabilirsiniz ama Erbakan Hocam gibi olamazsınız” dedi. Aras’tan sonra konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Yeniden Refah Partisi olarak bizler, eksikleri yapmak, yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Türkiye'nin en genç partisi Yeniden Refah Partisi'dir. İlk seçimlerde Fatih Erbakan'ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız. Yeniden Refah kadroları olarak bizler Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız” dedi.

KILIÇ’IN YÖNETİMİ

Engin KILIÇ (Başkan)

 

Celal DÜLGER

 

Cevdet YAZICI

 

Cihan YABA

 

Efayner AYDIN

 

Erdal ALKAN

 

Fahri SÖNMEZ

 

Fatih ERGÜN

 

Hakan KAHRAMAN

 

Halil BİLİKÇİ

 

Hasan AKTÜRK

 

İsmail ÇAKMAK

 

Kadir ÖZDAL

 

Mehmet KOCAMAN

 

Murat GÜMÜŞ

 

Mustafa ARSLANTAŞ

 

Mustafa KÖKSAL

 

Raif ÖZ

 

Salih YABAN

 

Selami AKSOY

 

Serkan MALKOÇ

 

Süleyman TOKSOY

 

Şaban ŞEN

 

Temel AKBAY

 

Yaşar ALTUNBAŞ

 

Yaşar BİRGÜL.

22 Şub 2022 - 16:12 - Siyaset

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