Altınöz: Erbakan’ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Başkanlığı’nın 2’nci Olağan İlçe Kongresi önceki gün Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Olağan genel kurula YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Mehmet Aras, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, AKP Gebze İlçe Yönetimi, DEVA Partisi Gebze İlçe Yönetimi, Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetimi, STK temsilcileri, YRP’nin il ve ilçe yöneticileri, partililer ve muhtarlar katılım gösterdi.
“İLK SEÇİMDE YRP GELECEK”
Kongrede bir konuşma gerçekleştiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “İlçelerin kongreleri önümüzdeki pazar tamamlanacak. 60 yıldır siyasi hayatın içinde olan bir ağabeyiniz olarak, ilk seçimde YRP gelecek. 41 devlet adamının faaliyetlerini gören biri olarak diyorum ki her şey olabilirsiniz ama Erbakan Hocam gibi olamazsınız” dedi. Aras’tan sonra konuşan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Yeniden Refah Partisi olarak bizler, eksikleri yapmak, yanlışları düzeltmek için geliyoruz. Türkiye'nin en genç partisi Yeniden Refah Partisi'dir. İlk seçimlerde Fatih Erbakan'ı 13’üncü Cumhurbaşkanı yapacağız. Yeniden Refah kadroları olarak bizler Türkiye'yi yönetmeye, dünyayı değiştirmeye hazırız” dedi.
KILIÇ’IN YÖNETİMİ
Engin KILIÇ (Başkan)
Celal DÜLGER
Cevdet YAZICI
Cihan YABA
Efayner AYDIN
Erdal ALKAN
Fahri SÖNMEZ
Fatih ERGÜN
Hakan KAHRAMAN
Halil BİLİKÇİ
Hasan AKTÜRK
İsmail ÇAKMAK
Kadir ÖZDAL
Mehmet KOCAMAN
Murat GÜMÜŞ
Mustafa ARSLANTAŞ
Mustafa KÖKSAL
Raif ÖZ
Salih YABAN
Selami AKSOY
Serkan MALKOÇ
Süleyman TOKSOY
Şaban ŞEN
Temel AKBAY
Yaşar ALTUNBAŞ
Yaşar BİRGÜL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.