Kafkas Dernekleri Bursa’da buluştu

Bu yıl 101. kurtuluş gününün tanıtım toplantısında ev sahipliğini kusursuz yapan Kafkas Dernekler Federasyonu Başkan Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katılımcılardan tam not aldı. Bursa Osmangazi’de bulunan Kültürpark’ta yapılan tanıtım toplantısına KARBAFED Bakanı Mikail Kalyoncu, Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Çelebi de katıldı.

“ÖZLEM DUYDUĞUMUZ MANZARALAR”

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyonu (KARBAFED) Başkanı Mikail Kalyoncu, “Kocaeli’den katılım göstererek böylesine güzel bir toplantının gerçekleşmesine tanık oluyoruz, emeği geçen başta başkan Murat Aydın ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle özlem duyduğumuz manzaralar bunlar. Gelin beyler birlik olalım birlikteliğimizde rahmet ve bereket vardır, ayrılık ve fitnede azap vardır “diyerek sözleri tamamladı. Programda Bursa’da faaliyet gösteren STK başkanlarına il dışından gelen misafirlere de konuşma hakkı verildi.