Shell Derince Tesisleri enerjisini güneşten alıyor

Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir enerji şirketi olmayı hedefliyor. Bu hedeflerinden birincisi; en geç 2050 yılına kadar tüm ürünlerinin üretiminden ve operasyonlarından kaynaklanan emisyonları net sıfıra indirmek. İkincisi; daha fazla yenilenebilir enerji ürünü satarak enerji ürünlerinin net karbon ayak izini azaltmak. Üçüncüsü; daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek üzere müşterileri ile farklı sektörlerle ve devletlerle birlikte çalışmak.

ENERJİ KAYNAKLARI

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’nin Shell için öneminin altını çizerek Shell Derince Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi ile ilgili şunları dile getirdi: "Shell olarak iklim değişikliği ile mücadele için 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir enerji şirketi olmayı hedefliyoruz. Bunun için; en geç 2050 yılına kadar tüm ürünlerimizin üretiminden ve operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları net sıfıra indireceğiz, daha fazla yenilenebilir enerji ürünü satarak enerji ürünlerimizin net karbon ayak izini azaltacağız ve daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek üzere müşterilerimizle, farklı sektörlerle ve devletlerle birlikte çalışacağız.

GÜNEŞ PANELLERİ

Shell, enerji dönüşümünde önemli bir küresel oyuncu. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları, hidrojen, güneş ve rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik gibi daha düşük karbonlu enerjiler sağlayarak, işimizi karbon emisyonlarını azaltma hedefimize uygun şekilde dönüştürüyoruz. Türkiye’de istasyonlarımızın çatılarını da güneş panelleri ile kaplayarak, istasyonlarımızın da enerjisini yenilebilir kaynaklardan sağlaması konusu çalışmalar yürütüyoruz. 2022 yılı sonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkartmayı hedefliyoruz. Sektörde bir ilk olarak Derince Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisimizin çatısını solar panellerle kapladık. Toplam kurulu gücü yaklaşık 1MW (905,52kW) olan solar paneller sayesinde, Derince’deki tesisimizin elektrik ihtiyacının %25'ini güneş enerjisinden sağlayacağız" dedi.