Türk Telekom ile ‘oyun’ başlıyor: GAMEON

Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ve değer üreten anlayışı ile oyuncuların hayatında daha fazla yer alacağı ve kullanıcıların oyun deneyimlerine renk katacağı yepyeni bir markayı; GAMEON’u hayata geçirdi. GAMEON, oyun tutkunlarına özel internet kampanyaları, sektörde önde gelen dünyaca ünlü markalarla gerçekleştirdiği oyun iş birlikleri ve daha birçok fırsatla kullanıcıların oyun keyfine değer katacak.