Kelebek Mobilya sosyal medyayı iyi kullanıyor

Kelebek Mobilya Social Brands’in yaptığı “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Markalar” araştırmasıyla ocak ayında da sosyal medyayı en iyi kullanan markalar arasında yerini aldı. Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Sosyal medya takipçilerimizle yakın temasta olmayı tercih ediyoruz çünkü Kelebek Mobilya olarak müşterilerimiz ile duygusal bir bağımız var. Günümüzün vazgeçilmez parçası olan sosyal medya ise bu bağı daha da kuvvetlendirmek için vazgeçilmez bir alan.” dedi.