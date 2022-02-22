22 Şub 2022 - 16:18- Gündem G: 22 Şub 2022 - 16:19

Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı

Hayata Dönüş Derneği, çocuklar için organize ettiği yardım kampanyasını devam ettirerek okular da oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi
Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı mask

Hayata Dönüş Derneği’nin imkanı olmayan okullar ve çocuklar için organize ettiği gelenekselleştirip yardım kampanyasına dönüştürdüğü bu proje ile çocuklar zihinsel fiziksel ve ince motor becerilerini ön plana çıkartacak oyuncakları çocuklarla buluşturdu. Dernekten yapılan açıklamada “Bu özel tasarım oyuncakları üretip projeye destek veren CIDAGU oyuncağa sonsuz teşekkür ederiz. Projemize maddi destekleri ile katkıda bulunan sağduyu sahibi kişilere de saygılarımızı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

BAĞIŞ YAPILAN OKULLARIN LİSTESİ

Topçular İlkokulu

Saraybahçe Anaokulu

Ferizli Kadın Açık Cezaevi Kreşi

Solaklar Köyü İlkokulu

Hakkaniye Köyü İlkokulu

Kocaeli Otizm Derneği

Kocaeli Alzheimer Yaşam Evi.
# Kadın

22 Şub 2022 - 16:18 - Gündem

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