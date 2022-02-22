Hayata Dönüş Derneği’nden çocuklara oyuncak dağıtımı

Hayata Dönüş Derneği’nin imkanı olmayan okullar ve çocuklar için organize ettiği gelenekselleştirip yardım kampanyasına dönüştürdüğü bu proje ile çocuklar zihinsel fiziksel ve ince motor becerilerini ön plana çıkartacak oyuncakları çocuklarla buluşturdu. Dernekten yapılan açıklamada “Bu özel tasarım oyuncakları üretip projeye destek veren CIDAGU oyuncağa sonsuz teşekkür ederiz. Projemize maddi destekleri ile katkıda bulunan sağduyu sahibi kişilere de saygılarımızı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
BAĞIŞ YAPILAN OKULLARIN LİSTESİ
Topçular İlkokulu
Saraybahçe Anaokulu
Ferizli Kadın Açık Cezaevi Kreşi
Solaklar Köyü İlkokulu
Hakkaniye Köyü İlkokulu
Kocaeli Otizm Derneği
Kocaeli Alzheimer Yaşam Evi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.