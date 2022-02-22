22 Şub 2022 - 16:19- Gündem G: 22 Şub 2022 - 16:21

Bahçecik’in önemi anlatıldı

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği, 2022 yılına günümüzü anlamak ve değişime ayak uydurabilmek adına yeni etkinliklerle başladı. 
Bahçecik’in önemi anlatıldı mask

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), 2022 yılına günümüzü anlamak ve değişime ayak uydurabilmek adına yeni etkinliklerle başladı. Dernek yönetiminin aldığı kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen “Bir konu bir konuk” etkinliği ile geçmişten bugüne Bahçecik’ i anlayarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

GENÇLİĞİN GELİŞİMİ

2022 yılı etkinliklerine “Bir Adım Bir Nefes” ile başlayan BKDD, etkinliklerinin ikinci ayağını mahalle muhtarlarının, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’ nün, Bahçecik Camii Derneği ve yöneticilerinin, Bahçecik Spor Kulübü ve yöneticilerinin, Bahçecik Avcılar ve Atıcılık Derneği ile yöneticilerinin, Almanya’dan katılan Heykel Sanatçılarının, Helikon Çağdaş Sanat Derneği ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdi. “Bir konu bir konuk” etkinlikleri kapsamında başlangıç etkinliği “1980’li yıllar ve günümüz Z kuşağı” konulu sohbet başlığı altında gerçekleşti.

22 Şub 2022 - 16:19 - Gündem

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