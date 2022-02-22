KBFT’den İstanbul turu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) üyeleri, Türkiye’de çok az kişinin gitmeyi ve çıkmayı başardığı İstanbul Beyazıt Yangın Kulesi’ne çıktı. İstanbul Üniversitesi sınırları içinde bulunan bu kuleye çıkmak için yapılan yazışmalar sonucu gerekli izinler alınarak kuleye tırmanış başladı. Kuleye zorlukla çıkan gurup gördüğü eşsiz manzara karşısında bütün yorgunluğunu unuttu.

ZİYAFET ÇEKTİLER

Daha sonra Mimar Sinan’ın en büyük eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii’ne gitti. Cami içinde gömülü bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın mezarlarını ziyaret ederek cami içinde ve avlusunda bol bol fotoğraf çekti. Gezi sonrası Siirt Pazarı diğer adıyla Kadınlar Pazarını gezen dernek üyeleri, burada meşhur Siirt işi büryan yiyerek kendilerine ziyafet çekti.