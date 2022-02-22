Alışveriş yapan evli çifte market içinde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan bir markette alışveriş yapan ve felçli olduğu öğrenilen Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı (37), o esnada markete gelen Mustafa Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sevda Doğramacı koluna isabet eden mermi ile yaralanırken eşi Belfun ise göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevda Doğramacı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ağır yaralanan ve hastaneye gelirken kalbi durduğu öğrenilen Belfun Doğramacı ise tedavi altına alındı. Belfun Doğramacı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Mustafa Ç. ise polis ekiplerince olaydan 500 metre ileride tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

İddiaya göre 2019 yılında Mustafa Şişek’in oğlu Batuhan Şişek (19) ile Belfun Doğramacı’nın Isparta’da birlikte trafik kazası geçirdiği ve kazada Şişek’in oğlu Batuhan Şişek’in yaşamını yitirdiği, Doğramacı’nın ise yaralandığı öğrenildi. Zanlı Mustafa Şişek ile Belfun Doğramacı’nın kazanın ardından aralarında husumet olduğu ve Belfun Doğramacı’yı da bu nedenle vurduğu öne sürüldü.