22 Şub 2022 - 17:20- Asayiş G: 22 Şub 2022 - 17:23

Sahilde bulunan kadın giysileri, deniz polisini harekete geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahilde kadın kıyafetleri bulunması üzerine deniz polisi dalgıçlarınca başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Sahilde bulunan kadın giysileri, deniz polisini harekete geçirdi mask

Karamürsel Kayacık Mahallesi hayvan barınağı önündeki bir kameriyenin içinde kadın giysileri bulan vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Harekete geçen deniz polisleri, sahilde ve denizde arama çalışması başlattı. Dalgıçlarla yapılan aramalardan sonuç alınamazken, kameriyede bulunan etek, mont, başörtüsü ve saç tokasına el konuldu. Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp kadın ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

22 Şub 2022 - 17:20 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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