Vergi Dairesi, Vali Yavuz’u ziyaret etti

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve Grup Müdürlerini ağırladı. Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Vali Seddar Yavuz’a çiçek takdiminin ardından, Vergi Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

“EN ÖNEMLİ KAYNAKLARINDAN BİRİSİ VERGİLERDİR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seddar Yavuz, “Devletin kamu hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan en önemli kaynaklarından birisi vergilerdir. Devlet, vatandaşının can ve mal emniyetini sağlarken, eğitim ve diğer sosyal haklarını temin ederken, elbette vatandaşın da bu harcamalara geliri oranında katkı sunması kaçınılmaz bir gerçekliktir” dedi.

“VERGİ KUTSAL BİR GÖREVDİR”

Açıklamasının devamında ise Vali Yavuz, “Vatanseverliğin en önemli ölçülerinden bir tanesi kazancı oranında vergi vermektir. Türk Halkının, milletimizin ne kadar devletine, milletine düşkün olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla iyi çalışıp kazanan ve kazandığının da vergisini veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyor, sizlerin nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarımızın Vergi Haftalarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.